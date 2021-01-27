四川省乐山市：突出重点领域场所环节筑牢冷链食品“安全链”

为进一步强化进口冷链食品疫情防控工作，保障人民群众生命健康安全，四川省乐山市市场监管局突出重点领域、重点场所、重点环节疫情风险监测，全力筑牢冷链环节“安全链”。

乐山市市场监管局联合乐山市交通、公安等部门，持续开展冷链物流运输联合检查。累计检查冷链运输车辆48台，责令1台“三证一报告”不齐全的车辆补齐手续。督促物流企业整改完善疫情防控措施。

同时，乐山市市场监管局开展国内使用进口高风险非冷链集装箱货物的生产经营单位消毒处理证明或记录的抽检，严格管控进口冷链食品。该局接受了四川省市场监管局对乐山市食用农产品合格证试行暨冷链食品疫情防控工作落实情况的调研检查。组织对区县冷链食品冻库涉及疫情防控关键环节、落实重点人群防疫措施情况进行了专项抽查暗访。重点对食用农产品生产经营者合格证开具、农产品检测、进口冷链食品“三证明一报告一追溯”、市场主体疫情防控等落实情况进行了检查，现场检查点位32个，督促整改问题15个。截至目前，全市共检查各类冷链食品生产经营主体10355家次，整改冷链食品防控安全隐患579个。

乐山市市场监管局还积极推行冷链食品行业上线“川冷链”追溯平台，强化冷链食品信息化追溯。目前，全市“川冷链”平台注册企业共1725家，登记运输车辆2664台，登记进口冷链食品241批，进一步织密了冷链食品防控防护网。

此外，乐山市市场监管局以冷链食品生产经营环境、食品及包装材料、相关从业人员为重点，配合卫健部门积极开展采样和核酸检测。（祝志华 记者龚志伟）