厦门实施进口冷链食品“一码通行”制度

近日从厦门市市场监管局获悉，为全面加强进口冷链食品疫情防控工作，厦门市疫情防控指挥部专门成立进口冷链食品疫情防控组，全国首创进口冷链食品“一码通行”制度。

目前，厦门市大超市在出售进口冷链食品时，已主动亮“码”销售。市民只要用手机扫一扫码，就能查到进口冷链食品的源头数据，知道该批食品是否安全，监管部门也能够凭此快速掌握货物流向。

据介绍，厦门市市场监管部门将进口冷链食品申报平台与厦门市原有的食品安全“一品一码”追溯监管系统打通，真正实现进口冷链食品全链条可追溯，确保发现问题食品第一时间锁定流向，第一时间下架封存，第一时间组织流行病学调查。

从2020年12月24日起，厦门市对进口冷链食品实行“一口申报、一码通行、一网追溯”全链条管理，力求做到“来源可追，去向可查”。“进口冷链食品入厦申报平台”可实现进口冷链食品入厦申报审核、预约入仓、检测消毒全流程信息化管理。

为最大限度防止未经检验检疫的冷链食品流入市场，厦门市市场监管部门还强化动态管理，全面摸清厦门市进口冷链经营企业底数，采集企业及冷库的主体、地址、经营状态等信息，实行逐户建档、动态更新；另一方面，督促进口冷链食品经营主体落实好检测、消毒、追溯管理等义务，除非“四证”齐全，否则一律不许上市销售。（江 岱）