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国家卫健委：1月26日新增新冠肺炎确诊病例75例 其中本土病例55例

2021年01月27日08:19 来源：国家卫健委网站

　　1月26日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例75例，其中境外输入病例20例（广东7例，上海5例，甘肃4例，天津2例，江苏1例，四川1例），本土病例55例（黑龙江29例，吉林14例，河北7例，北京4例，上海1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为本土病例（在陕西）。

　　当日新增治愈出院病例98例，解除医学观察的密切接触者1607人，重症病例较前一日增加1例。

　　境外输入现有确诊病例293例（其中重症病例3例），现有疑似病例1例。累计确诊病例4644例，累计治愈出院病例4351例，无死亡病例。

　　截至1月26日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1862例（其中重症病例111例），累计治愈出院病例82774例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例89272例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者960962人，尚在医学观察的密切接触者39811人。

　　31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者61例（境外输入14例）；当日转为确诊病例3例（境外输入1例）；当日解除医学观察23例（境外输入8例）；尚在医学观察无症状感染者991例（境外输入288例）。

　　累计收到港澳台地区通报确诊病例11159例。其中，香港特别行政区10222例（出院9101例，死亡173例），澳门特别行政区47例（出院46例），台湾地区890例（出院797例，死亡7例）。

(责编：董童、杨迪)


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