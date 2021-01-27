王阿姨是我院的老病号，平时有个头疼、关节疼等情况都来医院开些布洛芬、消炎痛之类的药。这天她又来开药后跟药师说，最近老是胃疼，不知是不是吃药引起的。药师询问了她详细的用药情况后发现，其中有几种确实会伤胃。随后药师给出了药物调整方案，并建议王阿姨去消化科找医生做一个详细的专科检查。

王阿姨的情况并非个案，许多中老年人因为有基础病，经常一把把的吃药。尤其常用到以下6种药的，一定要谨记：它们对胃有损伤，有胃病者应当尽量避免使用；没有胃病的患者服用时也要注意服药方法，尽量减少对胃的不良刺激。

1.阿司匹林。建议选用肠溶片空腹服用，服用后不宜马上卧床休息，应适当活动，待药物排入肠道后再休息为宜。使用期间，注意牙龈和鼻腔有无出血。

2.消炎痛，也叫吲哚美辛。这是一种解热镇痛抗炎药，使用范围广泛，可以抑制各种疼痛，常用于急慢性风湿性关节炎、痛风性关节炎，退热效果也非常好。除了消炎痛，常见的还有布洛芬和双氯芬酸等。这类药会削弱人体胃肠黏膜的自我保护能力，引起胃溃疡，导致出血，甚至有人会发生胃穿孔。建议饭后立即服用，且不宜长期使用。

3.肾上腺皮质激素类药物，如地塞米松、可的松和强的松。长期服用此类药物，应尽量搭配一些抑酸药，如奥美拉唑、埃索美拉唑等。

4.对乙酰氨基酚。每日服用大于3克的对乙酰氨基酚，会增加消化道出血风险。

5.利血平。利血平是一种常用于治疗高血压的吲哚类生物碱药物，能够促使胃酸过多分泌，诱发或加重胃溃疡出血。此外，复方利血平片和北京降压0号也含有利血平成分，有胃病史的患者应避免使用。

6.板蓝根颗粒。中医认为，板蓝根属性寒之药，平常怕冷、容易腹泻、体质偏虚寒的人，服用板蓝根冲剂就容易伤及脾胃，出现头晕、胃痛等症状。

（航空总医院药学部副主任药师 古艳婷）