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请人代购进口药治腰腿疼 老人胃出血晕倒

2019年08月30日08:16 来源：长沙晚报

63岁的王女士近年经常腰腿疼，一直不愿看医生，每次发作都自己扛着。最近，在邻居的推荐下，她请人从国外代购了一瓶专治“风湿骨痛”的进口药。服用几天后，其腰腿疼得到了缓解，于是她很信赖该药，每天服用。连续吃了半个月后，王女士出现了反复腹痛、解黑色大便的情况，她却没有引起重视，直到一天深夜晕倒在家，被紧急送往长沙市中心医院。

经过化验检查，王女士的血红蛋白仅81克/升，远低于成年女性110～150克/升的正常值，提示为中度贫血。医生根据病史初步判断可能是上消化道出血。

入院后，医生通过胃镜检查，明确了“胃窦溃疡并出血”的诊断。追查病因，发现王女士胃出血极有可能和她服用的代购药品有关。该药品包装上全是外文说明，医生仔细查看了说明书，发现主要成分是“吲哚美辛”和“地塞米松”，即解热镇痛和激素类成分。根据医学权威报告，这两种药物成分长期服用都有诱发消化道出血的风险，加之王女士有过脑梗死病史，长期服用抗凝剂“阿司匹林”，导致药物风险叠加递增，最终诱发了胃出血。

“滥用药物最严重的后果是导致多器官损伤甚至衰竭，而且这些损伤可能是不可逆的！”长沙市中心医院老年医学科副主任医师何新平提醒，当身体出现不适，不要自行判断病情和使用药物，一定要到医院检查，在医生的指导下使用药物、接受治疗。如果亲朋好友推荐了相关进口药，也应该向医生咨询或请医生查看药物，遵医嘱合理使用。（彭放 ）

(责编：赵丰(实习生)、杨迪)


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