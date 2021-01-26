善用法治手段保障食品安全

1月21日，省人大常委会表决通过《福建省餐饮服务从业人员佩戴口罩的规定》，自2月1日起施行。这是全国首个要求餐饮服务从业人员佩戴口罩的专项立法，引起广泛关注。

《规定》明确：从事加工制作、传菜等直接接触入口食品工作的餐饮服务从业人员，在工作时应当规范佩戴清洁的口罩；未佩戴口罩的，用餐人员可以要求其改正，也可以向县级人民政府市场监督管理部门举报，相关部门可以当场作出处罚决定。

以立法规定餐饮服务从业人员佩戴口罩很有必要。这可以防止他们在加工、摆放、运送食物时，特别是不小心打喷嚏、咳嗽时，将可能携带病菌的口水、飞沫等溅到食物中，最大限度地保障食品安全。正因为餐饮服务从业人员直接接触消费者入口的食物，只有强化餐饮服务从业人员健康管理和行为规范，消费者才能吃得安心、放心。此前，餐饮服务从业人员佩戴口罩基本上处在行规倡导、道德自律的层面，缺乏刚性约束，亦因此经常流于形式。此次我省明确将佩戴口罩入法，具有强制约束力，有利于进一步提升餐饮服务卫生水平，更好地保障消费者身体健康，也有利于餐饮服务从业人员自身的健康，是以法治方式推进常态化疫情防控的一项重要举措。

戴口罩、勤洗手、保持社交距离是最简单也行之有效的防护措施，被称为防疫“三件套”。随着疫情防控常态化，公交地铁、商超餐饮等公共场所都要求人们戴口罩方可进入。一个小小的口罩，表面上看只是公共卫生管理中的小细节，实则关系防疫实效。轻视这项对自己和他人均具保护作用的防疫措施，往轻了说是侥幸心理作祟，往重了说则是公共道德意识不强。

不久前召开的中央全面依法治国工作会议指出，推进全面依法治国，根本目的是依法保障人民权益；要积极回应人民群众新要求新期待，用法治保障人民安居乐业，运用法治思维和法治方式解决经济社会发展面临的问题。用法治思维来进行公共卫生管理，让我们的防控疫情措施都有法律依据，这是我们全面依法治国、建设法治政府和法治社会的具体体现。“餐饮服务从业者上岗须戴口罩”入法正是防疫法治保障“以小见大”的一个体现。这个《规定》虽然全文仅300多字，但是在立法“小切口”“小快灵”上进行了积极和有益的探索，管用几条就定几条，不搞大而全、力求少而精，增强了立法的针对性、适用性和可操作性，值得充分肯定。

“徒法不足以自行。”有了好的法律规定，还需要餐饮服务从业者自觉践行，政府有关部门和社会各界积极监督执行，使之落到实处，充分发挥应有作用。