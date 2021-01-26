哈尔滨已收购粮食586万吨

秋粮上市以来，由于哈尔滨市三大品种粮食质量明显好于去年，体现优质优价显著特征，加之哈市采取了有效措施服务粮企收粮、农民售粮，目前，全市粮食购销市场平稳顺畅，未发生农民卖粮难和坏粮问题。这是记者日前从哈尔滨市粮食局获悉的。

据粮食部门统计，截至1月15日，哈市各类粮食入统企业累计从农民手中收购粮食586万吨，与去年同期进度基本持平。其中：水稻292万吨，接近去年同期；玉米267万吨，同比增加16%；大豆24万吨，杂粮3万吨。市场化购销起主导作用，全市最低收购价稻谷收购量仅1.5万吨，较去年同期下降90%以上，优质优价特征明显。

目前，哈市农民待销售余粮509万吨，占粮食估产的34%，其中：水稻142万吨，占估产的32%；玉米357万吨，占估产的36%；大豆10万吨，占估产的19%，农民销售粮食的进度与去年同期基本持平。（记者韩波）