湖北启动今年小麦托市收购 首批收储库点共22个

为保护农民种粮积极性，保持粮食市场平稳运行，湖北省从9日起正式启动小麦最低收购价收购预案。目前，第一批参与小麦托市收购的22个库点已确定，主要分布在襄阳、荆门等地。

国家粮食和物资储备局湖北局、湖北省粮食局、中储粮集团湖北分公司、农发行湖北省分行9日联合召开了2020年小麦最低收购价收购工作视频会议。根据相关预案，此次小麦托市收购以今年生产的国标三等小麦为标准品，最低收购价格为每斤1.12元，相邻等级之间等级差价按每斤0.02元掌握，收购截止时间为9月30日。

据介绍，为帮助售粮农民少跑路、少排队、快售粮，且统筹抓好常态化疫情防控和收购工作，各收储库点将增加收购设备，增强卸车能力，并通过早开门晚收秤等服务举措，尽量减少排队时间；对种粮大户实行预约售粮，对贫困户开辟绿色通道帮助售粮；为售粮农民提供休息场所，免费供应茶水、简易药品、口罩等。（记者侯文坤）