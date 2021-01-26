调查显示，沈阳居民对进口冷链食品认可度下降 生鲜市场国产商品更受青睐

1月25日，沈阳市市场监管部门发布近期居民对进口冷链食品的认可度调查结果：100%的受访者在发现进口冷链食品出现新冠病毒传染源后没有继续购买进口冷链食品的意愿，97.89%的受访者认为现阶段购买肉制品和水产品应该选择国产。

近期，全国多地的进口冷冻鳕鱼、进口冷冻去骨牛肉、进口冷冻带鱼、进口冷冻牛肉等外包装样本新冠病毒核酸检测呈阳性。在此背景下，虽然临近春节，但进口冷链食品在沈阳遭遇消费者的冷落，部分企业对于进口冷冻食品的仓储、进货、销售更加慎重，并出现用国产生鲜予以替代的现象。

转变的不仅是消费方向，还体现在进口生鲜的仓储、生产、经营企业的数据上。沈阳一家冷链物流有限公司负责人告诉记者，“受疫情影响，进口冷链食品每日入库量呈明显下滑趋势，较疫情前减少了近50%，与此同时，国产生鲜食品每日入库、出库量较疫情前增长近30%。”

调查显示，近期，进口冷链食品和国产冷链食品消费占比大约分别为20%和80%，进口冷链食品的销售比重呈现逐步下降趋势，国产冷链食品消费占比自2020年12月以来已上升到86%左右，进口冷链食品消费占比下降到13%左右。

针对百姓关心的价格问题，根据1月1日的数据显示，沈阳市的农副产品生产和储备能力都较强，仅福润、千喜鹤、双汇等三家大型屠宰企业每日生猪屠宰上市量约7600头。副食集团、海吉星、雨润等十大冷库有肉类、水产品等各类冷冻食品库存9.7万吨，其中猪、牛、羊、禽等肉类冻品3.6万吨，能够保证市场供应。

根据沈阳市相关部门1月第三周价格监测等数据分析，在保证市场供应稳定的前提下，价格不会出现大幅度波动，能够实现平稳运行的态势。

沈阳市市场监管部门表示，在消费者观念与市场供需情况的双重转变下，进口冷冻食品需求量、销量大幅下降，取而代之的是“国产货”销量大增，国产生鲜行业正在迎来新的发展机遇。