辽宁支援河北重症医疗队 昨日启程奔赴石家庄

为做好河北省新冠肺炎疫情防控及医疗救治工作，1月25日，辽宁省支援河北重症医疗队启程奔赴石家庄。

1月24日，国务院应对新冠疫情联防联控医疗救治组紧急调派辽宁省重症医疗救治专家，组建辽宁援河北重症医疗队，支援河北省石家庄市，指导当地疫情防控及医疗救治等工作。

我省连夜紧急组建支援河北重症医疗队。辽宁支援河北重症医疗队共有6名队员，其中5名来自中国医科大学附属第一医院，1名来自辽宁省肿瘤医院。这支医疗队由省新冠肺炎重症专家组组长、中国医科大学附属第一医院重症医学科主任马晓春带队，队员均具有丰富的新冠肺炎重症患者救治经验，从2020年12月23日起，队员们就一直承担着沈阳此轮疫情的医疗救治工作。经过32天的连续奋战，1月24日，沈阳此轮疫情新冠病毒感染者全部出院，医疗队员们来不及休息，逆行出征河北，为河北省新冠肺炎重症患者救治提供支援。（记者王敏娜）