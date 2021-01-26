大连昨日起 全域均为低风险地区

1月25日零时，随着大连市最后两个中风险地区——金普新区拥政街道古城甲区社区和光中街道胜利西社区下调为低风险地区，大连市全域均为低风险地区。

自2020年12月15日大连市出现疫情以来，按照风险地区划定标准，并经省疫情防控总指挥部批准，大连市共有16个社区（村、小区）先后被划定为中风险地区。

针对本次疫情具有发病隐匿、潜伏期长、传播速度快、传染性强、社区关联性强的特点，经组织专家综合研判，大连市将风险地区调整标准确定为：中风险地区以末次社区阳性感染者出现时间为起始点，经“14+7”天封闭管控，无新增本土确诊病例，可降为低风险地区；同时中风险地区降为低风险地区的时间不早于1月16日零时。

1月22日，大连市对最后两个中风险地区进行最后一次全员检测，结果均为阴性。经大连市新冠疫情防控专家综合评估研判，并报请省疫情防控总指挥部批准同意，两地风险等级被下调为低风险地区。至此，大连全域成为低风险地区，这标志着当地本次疫情防控工作已取得阶段性重要成果。（记者杨少明）