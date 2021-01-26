石家庄低风险区生产生活有序恢复

从1月25日石家庄市召开的新冠肺炎疫情防控工作第21场新闻发布会上获悉，1月25日0时至12时，全市新增新冠肺炎本土确诊病例3例，其中藁城区1例、长安区2例；全市新增新冠肺炎无症状感染者1例，在无极县。截至1月25日12时，全市累计报告新冠肺炎本土确诊病例852例，现有新冠肺炎无症状感染者84例。

1月24日12时至25日12时，石家庄市有42例新冠肺炎确诊病例治愈出院。截至1月25日12时，累计新冠肺炎确诊病例治愈出院107例，累计解除集中医学观察79例，累计死亡1例。

目前，全市疫情防控形势逐步向好。为严格控制传染源、最大限度降低传播风险、继续精准发现感染者，从1月25日、26日开始，石家庄对全市中高风险地区和隔离点每两天进行一次核酸检测。随着疫情风险等级的调整，将对核酸检测范围和检测时间作出相应调整和安排。

晋州市、赞皇县等低风险区，生产生活正在有序恢复。晋州市委副书记、市长张国义介绍，晋州在狠抓疫情防控的同时，全力推动生活秩序有序恢复，高效推进企业复工复产。本着简化流程、便民利民、严防聚集的原则，发放人员和车辆通行证，引导群众合理有序出行。社区小卖店、粮油副食、蔬菜店全部正常营业，银行、通信等生活服务类门店已有序恢复营业。积极推进商超、农贸市场恢复营业，目前晋州市信誉楼等5家大型超市已全部开业。餐饮行业坚持线上营业，暂不开放堂食。洗浴、棋牌室、网吧等休闲娱乐场所暂不营业。公交车辆做到应开尽开，乘载率不超过50%，出租车限定在晋州市域范围内运营。晋州市对复工复产企业建立了“三包一”工作台账，采取差异化、精准化管理，确保企业职工顺利返岗；由相关职能部门协调企业煤、电、油、气等生产要素保障，指导企业做好人员、车辆、物资的消毒；对企业反映的困难问题实行日报告，当日交办、当日反馈、跟踪销号，帮助企业最大限度降低疫情带来的不利影响。

石家庄市新冠肺炎治愈出院患者，包括确诊患者和无症状感染者，都需要到石家庄市第五医院接受“14+7”天康复管理措施。患者在康复治疗第7天进行1次核酸检测，第14天进行2次核酸检测（由两个不同检测机构检测）及1次血清抗体检测，检测阴性者再观察7天，若核酸结果仍为阴性，可返回社区。

石家庄市第五医院现已安排传染病科、内科、重症医学科等专业的11个医疗团队、362名医护人员，专门进行治愈患者的康复管理。同时，发挥石家庄市第五医院中医药治疗传染病的优势，按照“一人一策、辨证施治”的原则，在中医药专家张伯礼院士的指导下，积极施行中医康复方案，努力促进患者的全面康复。（记者张文君、王峻峰）