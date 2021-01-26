百家分院投入“战疫” 美年健康深入开展核酸检测服务

1月23日，美年健康发布紧急动员令，号召集团各体检网点医务人员，以核酸检测为基础防疫专业能力，在冬春季疫情防控的特殊时刻，继续发扬不怕苦不怕累，连续作战的工作作风，主动承接地方核酸检测任务，服务地方疫情防控工作大局。

1月20日，国家卫健委出台《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》，要求返乡人员须持7天内有效新冠核酸检测阴性结果返乡。随着春节的临近，各地核酸检测需求出现爆发式增长，公立医院和社区疾控等常规检测点中，群众在寒风中排队等待数小时的场景随处可见。

美年大健康核酸采样现场

慈铭体检核酸采样现场

在此背景下，美年健康发布《关于全面深入开展核酸检测服务、切实做好冬春季新冠肺炎疫情防控的总动员令》，号召旗下体检网点做好相关采样人员的培训和准备工作，主动承接地方核酸检测任务。事实上，今年1月以来，美年全国已有103余家体检分院参与核酸检测工作，参与医务人员近千名，目前已经完成16.78万以上人次的核酸采样工作。开展核酸检测的主要地区包括北京、上海、山东、浙江、海南、广西、广东等重点地区，在一些中风险地区的北京顺义、石家庄、沈阳，美年医护人员身影也出线在了抗疫核酸检测第一线。

美因基因实验室

南京美年PCR实验室

以北京为例，在去年6-7月新发地疫情中，美年健康旗下美年、慈铭、美兆及子公司美因基因在政府统一部署下，共计完成50万人次的核酸检测服务。另据美年大健康北京公司负责人介绍，今年1月份以来，公司已动员医护力量近200人，为38,213人提供核酸检测采样服务。公司同时可为个人/团体客户提供上门检测、8小时极速报告、24小时普通报告服务（中英文），随约随检，节假日也不停检。

据悉，目前美年健康北京地区子公司美因基因以及南京子公司具备相应PCR实验室，均可开展新冠核酸检测项目。其余地区美年健康负责提供前端采样服务，并根据实际情况送至符合资质的第三方专业机构检测，由第三方机构出具检测报告。

美年健康积极参与疫情防控，2020年2月，作为极少数纳入国家统一救援计划的非公立医疗机构，从全国抽调300医护精英援鄂抗疫，33天中，累计管理患者人数5293人，出院人数4529人，累计CT检查6343人。