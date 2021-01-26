谭德塞：全球新冠确诊病例数本周将过亿 呼吁公平分配疫苗

新华社日内瓦1月25日电（记者刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞25日表示，全球新冠确诊病例数预计本周将达到1亿。他引用两份最新报告说，新冠疫情估计已给全球造成数万亿美元损失，如不克服“疫苗民族主义”并公平分配疫苗，世界将面临道德和经济双重灾难。

谭德塞在当天的记者会上说，一年前的今天，各国向世卫组织报告的新冠确诊病例还不到1500例，而预计本周全球确诊病例数将达到1亿。“数字会让我们对其代表的东西变得麻木，但每一例死亡背后都是某人的父母、伴侣、孩子、朋友……”

他还引用两份最新报告称，如果无法公平地获得新冠疫苗，世界将面临道德和经济双重灾难。

其中，国际劳工组织发布的最新报告称，通过分析新冠大流行对全球劳动力市场的影响发现，2020年全球工作时长减少了8.8%，导致全球劳动收入相当于下降3.7万亿美元。报告预测，大多数国家将在2021年下半年复苏，具体取决于疫苗接种情况。报告建议国际社会为中低收入国家提供支持，以帮助其推进疫苗接种并促进经济和就业复苏。

此外，一份由国际商会研究基金会委托撰写的报告发现，“疫苗民族主义”可能导致全球经济损失高达9.2万亿美元，其中近一半来自最富裕的经济体。

此外，由世卫组织主导的“获得抗击新冠肺炎工具加速器”国际合作倡议今年的资金缺口为260亿美元。谭德塞表示，加速器项目如筹足资金，投入其中的每1美元最多可获得166美元的回报。他说，“‘疫苗民族主义’也许能服务于短期的政治目标，但支持疫苗公平分配则符合每个国家自身的中长期经济利益”。