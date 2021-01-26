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温脾补肾 推荐四神栗子牛肚汤

2021年01月26日10:35 来源：广州日报

主要功效：温脾补肾

推荐理由：冬季汤水

材料：干淮山20g、云苓50g、莲子20g、芡实20g、鲜栗子200g、金钱肚300g、陈皮1瓣。（3-4人量）。

烹调方法：

栗子去壳去红皮，洗净；其他药材冲洗。金钱肚处理干净、切块。所有材料全部放进汤煲内，加水2L，武火煮沸后改用文火煲约1小时，加入少量食盐调味，喝汤吃渣。

汤品点评：

健脾益胃的淮山、补中醒脾的莲子、健脾渗湿安神的茯苓、补脾固涩的芡实，组成了补脾、厚肠胃的“四神汤”；搭配“肾之果”栗子，加强健脾补肾的功效。冬季配合甘温入脾的金钱肚，取其补虚羸、补中益气、健养脾胃的功效，在冬季用于温中补肾也是口感不错的汤水方子。

很多时候，大家都“谈内脏色变”，实际上有些内脏的营养价值还是可取的，如牛肚，就属于高蛋白低脂的食物，100g牛肚可提供大概15g蛋白质、1.6g脂肪、104mg胆固醇，跟猪肚相比，无论脂肪还是胆固醇都比较低。

汤中的所有材料均可食用，进食淮山、莲子、芡实、栗子后，就要注意减少主食的摄入啦。

(责编：许心怡、许晓华)


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