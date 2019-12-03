杜淮花生炖猪尾养肝益肾

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：养肝益肾、强筋健骨、健脾养血

推荐人群：适用于肾阳不足、脾胃气虚、腰骨酸软的人。

材料：杜仲20克、淮山50克、花生仁50克、猪尾300克（2-3人量）

烹调方法：猪尾用沸水烫后刮净猪毛，斩成小段。杜仲、淮山、花生仁用清水稍洗后，用温水浸泡，杜仲刮去粗皮。将所有用料放进大炖盅，加入清水至炖盅八分满，把炖盅盖上，隔水炖之。待锅内的水烧开后，用中火续炖2小时即可，炖好后，取出药渣，加入适量油即可服用。

汤品点评：

冬季是补肾的好时节，对于平素怕冷、腰膝酸痛、下肢痿软、四肢不温、手脚冰冷的人而言，往往存在肾阳不足。而杜仲是冬季补肾阳的佳品，含杜仲胶、杜仲甙和杜仲醇等，能补益肝肾、强腰健膝。淮山则是脾、肺、肾三脏同补的药食两用食材，既补脾肺之气，又益肺肾之阴，还能因涩肾精，对于肺肾两虚所致的久咳久喘，脾胃虚弱所致的消化不好以及大便便溏有较好的食疗作用。

杜仲补肾阳，淮山补肾阴，再搭配补血、健胃的花生和强筋健骨的猪尾合而为汤，使得这款汤温而不燥，有养肝益肾、强筋健骨、健脾养血的功效，适用于肾阳不足、脾胃气虚、腰骨酸软的人群。