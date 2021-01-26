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吃覆盆子煮鸡腰子, 缓解冬季手脚冰凉

2021年01月26日08:32 来源：中国妇女报

覆盆子有益肾固精缩尿、养肝明目的功效，可有效缓解冬季女性手脚冰凉的症状。

推荐一个食疗方：取桑葚、枸杞、红枣各30克，女贞子20克，柏子仁15克，菟丝子、覆盆子各10克，鸡腰子20个，老姜3片，葱3段，米酒、精盐适量。药材稍冲洗后，除鸡腰子、红枣，其余药材加水6杯用大火煮沸，改小火煮至汤汁剩约2杯时，去渣；红枣去核、药汤备用；鸡腰子洗净，放入沸水焯烫，随即捞起沥干；炖盅放入红枣、鸡腰子、调料及药汤，加盖入锅蒸至熟透（约20分钟）即可。

此方中，覆盆子味甘酸，性微温，归肝、肾经，能固精缩尿、益肾养肝、明目，可用于阳痿早泄、遗精滑精、宫冷不孕、带下清稀、尿频遗尿、目视昏暗、须发早白等症状。现代研究认为，覆盆子含有抗氧化、调节免疫功能和调整代谢等作用的成分，具有抗衰老作用；能增强对生殖系统的调节作用，具有延年益寿的功效，是常见的补肾中药。几味同用，可用于肾阳不足、精血亏虚、腰膝酸疼、四肢冰冷、阳痿早泄、宫冷不孕等症状。（广州中医药大学第一附属医院内科教授 蓝森麟）

(责编：李轶群、许晓华)


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