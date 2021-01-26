截骨大整修，30年弯曲的腿变直了

30年来，51岁的李女士（化姓）左腿内翻越来越严重，不仅外观不好看，更严重的是膝盖疼痛，连爬楼都成问题，这膝关节难道是要面临“报废”，难道以后要跟拐杖为伴了吗？近日，李女士在东南大学附属中大医院骨科副主任陆军主任医师成功进行“截骨大整修”手术后，终于腿变直了！

原来，李女士在30年前，还是个年轻姑娘时不幸遭遇了一次车祸，导致左股骨骨折。本来以为等着手术恢复后，还跟原来一样，还拥有又长又直的大长腿。然而，短裙、紧身牛仔裤都不能穿了，因为左腿越来越弯。李女士想着不影响正常生活，丑点就穿宽松的裤子遮一下。然而，3年前出现了左膝盖的疼痛，还能听到膝关节的弹响，活动后特别是上楼梯时更加严重，疼起来走路都是个问题，而近半年来，这些症状不断加重。到当地医院就诊，面对这样复杂的情况，医生直摆手。“不能这么年轻就拄拐杖、坐轮椅，一定要把腿治好！”李女士慕名找到陆军主任医师。

经过查体和影像报告显示，李女士患有特别严重的骨性关节炎，弯曲角度23度，还伴有左膝内侧半月板撕裂、左膝前交叉韧带损伤、左膝关节腔积液……更严重的是，左膝关节的关节间隙的表面软骨已经被磨得所剩无几，因此在走路时会有关节的摩擦感。“不仅弯曲严重，软骨也损伤严重，要进行膝关节置换！”陆军主任根据患者情况作出治疗建议。然而膝关节置换只是手术的一部分，左腿弯曲这么严重，上半身的重量都压在了左腿膝关节的内侧，即使换了膝关节也会依然受到压力。

这该怎么办？只有手术别无选择？但是面对这么复杂的病情，要怎样手术才能让腿变直呢？“分两步走，先截骨矫形再进行膝关节置换，这样才能让腿变直又能正常行走。”陆军主任带领团队林禹丞博士等决定为患者进行“左股骨中段畸形截骨矫形术+左侧全膝关节置换术”。左股骨要从哪里截，截多少，如何精准固定，又如何调整膝关节假体的角度更契合……手术的每一步都按照术前的手术方案进行着，终于5个小时后手术顺利结束。经过术后的恢复，李女士终于又重新拥有了年轻时又长又直的双腿了。目前，李女士已经康复出院回家。

专家提醒，出现腿弯曲的迹象就要引起注意，及时到医院查明原因并对症治疗。如果发现患了膝骨关节炎应尽早治疗。膝骨关节炎一般表现有关节疼痛、压痛、弹响、关节积液、活动受限、关节畸形等，且可有不同程度的局部炎症，药物及其他非手术疗法效果不理想。大多数患者在起病初期因为疼痛轻，认为治不治无关紧要，而延误了治疗。（通讯员 刘敏 记者 杨彦）