不洁掏耳小心霉菌性外耳道炎

近日，来自南京市体育学校的武术老师吴先生特意赶到江苏省人民医院（南京医科大学第一附属医院）门诊部耳鼻咽喉科诊室，找到了此前医治过自己的陈若希医生，并向她表达了感谢之情。吴先生激动地表示：“感谢小陈医生用了不到70元钱的药物就解决了我的耳疾，之前我啥也听不清楚，严重影响生活和工作，上课时无法和同事、学生正常交流。现在好了，就像我们习武之人打通了任督二脉，身心舒畅！”

吴先生告诉记者，大约一年前他感觉自己双耳经常感到奇痒无比，总想去掏耳朵，并且听力也在明显下降，有时同事在身边讲话也听不清楚，随后他前往多家医院就诊，均诊断为神经性耳聋，甚至还建议吴先生佩戴助听器。吴先生非常烦恼，此后他发现自己双侧耳朵还时常有白色分泌物流出。因为此病，吴先生的工作也受到影响，由于听不清别人讲话，有时还会误伤别人，或者给同事造成“不理人”“怪脾气”等误解。近日由于单位体检安排在江苏省人民医院，于是他抱着试试看的心态，来到医院耳鼻咽喉科就诊，主治医生陈若希根据吴先生的描述和检查结果判断他不是神经性耳聋而是霉菌性外耳道炎，为其开出了六十多元的治疗药物，并教会吴先生如何使用。

使用药物一周以后，吴先生的听力渐渐恢复了，耳道内也没有再流出分泌物，吴先生非常开心，也因此特意赶到医院门诊感谢陈医生。陈若希医生表示，霉菌性外耳道炎也称真菌性外耳道炎，是一种常见的外耳道真菌病，一般是由于真菌入侵外耳道，或者本身存在外耳道里的致病真菌，在适宜的环境比如潮湿、温度适宜的条件下繁殖而引起的。霉菌性外耳道炎有时可能没有任何症状，常见的初期表现有外耳道奇痒、潮湿或大量分泌物团块堵塞引起耳堵塞、听力下降。因此很多人是因为耳痒、耳堵闷感前来就诊。如果出现耳道反复瘙痒，耳道堵塞感，或者耳道常潮湿流水等症状，建议患者尽快就诊及时治疗。

陈若希也提醒到，吴先生很可能是因为掏耳朵时没注意卫生引起该病。生活中不洁挖耳（特别是有脚气的人）、耳道进水、中耳炎、外耳道分泌物堆积和刺激均容易滋生真菌感染。如果抵抗力下降或者抗生素使用不当，也会增加真菌感染机会。由于真菌感染容易反复发作，所以建议大家在生活中要避免不良的挖耳习惯。游泳或者洗澡时，避免脏水进入耳道。如果出现了中耳炎更要及时就医，注意保持耳道干燥，同时注意正确使用抗生素和激素，以及增强自身的抵抗力。（通讯员 吴倪娜 吴佳琪）