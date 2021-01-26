25.3万名事实孤儿纳入保障范围

本报北京1月25日电（中青报·中青网记者 焦敏龙）记者今天从民政部举行的2021年第一季度例行新闻发布会上获悉，自2020年1月1日，民政部等中央12部门联合印发的《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的意见》开始实施，截至2020年年底，全国已有25.3万名事实无人抚养儿童被纳入保障范围，其保障标准参照孤儿，目前平均每人每月可领取1140元。

民政部儿童福利司副司长倪春霞介绍，通过全国儿童福利信息系统对25.3万名事实无人抚养儿童分析发现，其中父母一方死亡，另一方符合失联、重残、失踪等情形的儿童11.42万人，占比45.1%；父母双方均重残的儿童6.93万人，占比27.4%；服刑人员子女2.09万人，占比8.3%。还有很多其他组合情形，如父母一方重残、一方失联的儿童0.77万人。

从区域分布看，广东事实无人抚养儿童人数最多，共2.8万人。其次为湖南2.3万人、安徽1.9万人、河南1.7万人、贵州1.6万人、云南1.5万人。上述6省数量占全国总数的46.6%。

从受教育程度看，学龄前儿童2.89万人，占比11.5%；小学在读10.94万人，占比43.2%；初中在读6.14万人，占比25.3%；高中、大中专及以上在读3.29万人，占比13.0%，其他情形1.75万人，占比为7.0%。另外，从健康状况看，95.7%的儿童身体健康。从户籍状况看，85.3%的儿童为农业户口。

2020年年底，民政部会同公安部、财政部印发《关于进一步做好事实无人抚养儿童保障有关工作的通知》。

为解决父母失联认定、影响部分儿童纳入保障范围的难题，《通知》明确3种认定方式，分别是：先报案，公安部门接警处置查找，出具查找情况回执单；对公安部门难以出警处置查找的，采取“个人承诺+邻里佐证+村（居）证实+乡镇（街道）查验+民政部门确认”的方式认定；对其他复杂情形，采取“一事一议”的方式解决，即村（居）提方案、乡镇（街道）查验，最后由县级儿童保护协调机制研究确定。