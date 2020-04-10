民政部：价格补贴覆盖24.2万名孤儿和约19万名事实无人抚养儿童

人民网北京4月10日电 （王国菁）10日，国务院联防联控机制就完善疫情期间困难群体的政策保障工作情况举行发布会。会上，民政部社会救助司一级巡视员伊佩庄表示，这次价格补贴惠及了所有享受国家保障政策的孤儿和事实无人抚养的儿童，当前覆盖了24.2万名孤儿和大约19万名已经纳入保障范围的事实无人抚养儿童。

伊佩庄强调，事实无人抚养儿童保障制度今年1月份刚开始实行，有的情形认定需要一个过程，比如说儿童的父母失联，按规定必须要公安部门登记受理6个月后仍然查询不到父母的，才可以将其子女认定为事实无人抚养的儿童。当然，随着工作的推进，将会有更多符合条件的儿童纳入保障范围。

伊佩庄表示，这次价格补贴进一步提高了孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活费，目前全国集中养育孤儿标准为每人每月1499元，社会散居儿童孤儿的抚养标准是每人每月1074元。今年1月起，将事实无人抚养儿童也纳入国家保障范围，参照孤儿标准发放基本生活费。这次价格补贴将孤儿和事实无人抚养儿童临时纳入范围并提高标准，将会有效缓解疫情期间这类儿童群体及其家庭的生活压力。

伊佩庄介绍，根据中央部署，民政部在疫情期间采取了下列三项措施，确保相关儿童的各项权益。一是指导各地民政部门和乡镇儿童督导员、村（居）儿童主任，及时发现报告因疫情影响造成监护缺失儿童情况，有效落实监护和照料责任。根据摸排情况，各地发现报告并救助保护了近400名疫情造成监护缺失的儿童。

二是会同相关部门积极推进解决这些儿童线上学习条件的问题，为他们在线学习提供必要的设施设备和指导服务，确保就学儿童停课不停学。

三是积极引导专业社会工作者、志愿者和相关社会组织通过多种形式对这些儿童开展心理疏导和社会工作服务，缓解疫情对这类儿童造成的心理压力。