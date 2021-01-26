睡眠剥夺、昼夜节律紊乱……年轻人睡个好觉怎么那么难

小明（化名）一直是让父母放心的品学兼优的好学生，可是上了初三后，由于功课增多，升学压力加大，小明写作业经常到夜里12点甚至更晚，早上还要准时起床，逐渐表现出精力下降、学习兴趣减弱的现象。他总是在课堂上睡觉，老师多次批评也改不了。不仅上课打瞌睡，课间活动也提不起精神，总是闷闷不乐的样子。经过医生诊断，小明被认为是由于长期睡眠剥夺而出现了抑郁症状。

睡眠剥夺：儿童、青少年的“常见病”

北京大学第六医院精神科副主任医师张卫华告诉记者，睡眠剥夺在儿童、青少年群体中比较常见。

张卫华解释说，睡眠剥夺指的是人为地减少每天应有的睡眠时间。睡眠剥夺分为两种，一种是急性完全性睡眠剥夺，另一种是慢性不完全性睡眠剥夺。急性完全性睡眠剥夺是指，在24小时到48小时内完全不睡觉；慢性不完全性睡眠剥夺，则是应有的睡眠时间受到侵犯或者减少。“每个人都需要保证充足的睡眠时间，以满足身体基本睡眠需要。一般来说，儿童青少年每天用于睡眠的时间不应少于8个小时，如果只安排6个小时的睡觉时间，一天两天身体还能代偿，如果成为习惯，形成慢性不完全性睡眠剥夺，就容易诱发抑郁、焦虑、失眠等症状。如果个体体质敏感，发生上述情况的可能性就更高”。

中国睡眠研究会2019年发布的《中国青少年儿童睡眠指数白皮书》显示，6到17周岁的孩子中，每天睡眠不足8个小时的占比达到62.9%，13到17周岁孩子每天睡眠不足8个小时的占比则高达到81.2%。研究人员在调查中发现，课业压力成为影响孩子睡眠的第一因素。调查显示，周一到周四的晚上11点，仍有8.64%的学生在忙于写作业。

长期睡眠剥夺对孩子的精神健康非常有害，可能诱发失眠、焦虑、抑郁等症状。张卫华举例说：“有的孩子因为该睡觉的时候不能睡，睡眠节律被打乱，积累到一定时间，就会想睡的时候反而睡不着；有的孩子因为夜里睡眠剥夺白天上课睡觉，经常被老师批评甚至处罚，久而久之产生了焦虑情绪；还有的孩子由于睡眠不足，身体不在正常状态，精力不足，活力不够，脑子反应慢，情绪低落，对什么都提不起兴趣，不能正常地学习和生活，产生了抑郁现象。”

不仅如此，睡眠剥夺对思维能力、认知功能也都会产生负面影响，长期睡眠不足会导致记忆力下降。“很多人都有这样的感受，如果前一天晚上没睡好，睡眠不足，第二天马上会感到记忆力下降。这种情况偶尔出现，大脑可以自行调节，但如果长期如此，大脑就可能无法恢复到原本的状态。”张卫华说。

晚上不睡，早上不起，困扰年轻人的睡眠昼夜节律紊乱

如果说睡眠剥夺是儿童青少年群体高发的“时代病”，那么青年群体中常见的睡眠问题则是昼夜节律紊乱。

张卫华告诉中青报·中青网记者，年轻人处于人生中身体状况最好的时期，也是人一生中最为充满活力的时期，所以很容易出现作息不规律的问题。上网、刷手机、打游戏，玩到深夜才睡觉是很常见的现象。短时间内的作息不规律在多数情况下不会造成太严重的后果，但是对于一些体质比较敏感的人，就可能会造成睡眠昼夜节律紊乱。“比如有的年轻人，晚上12点以后还没有困意，于是就打游戏或安排其他娱乐活动。渐渐地，身体对这种规律的认识不断加强，一到这个时间，反而处于相对活跃的状态，于是更难入睡。等到困了想睡觉的时候已经是夜里两三点了，第二天睡醒时，可能到了上午10点以后甚至12点，慢慢地，昼夜节律紊乱就形成了”。

张卫华指出，昼夜节律紊乱很复杂，在临床上很少单独存在，往往伴随着其他精神问题出现。“一般来说，昼夜节律紊乱的人经常存在焦虑、抑郁素质，或者符合其他某种精神疾病特点。严格地说，不一定达到某种精神疾病的诊断标准，但是他的思维模式、情绪活动以及行为特点，可能存在某些精神疾病的特点”。

张卫华强调，睡眠昼夜节律紊乱与睡眠剥夺不同，简单地说就是，“如果晚上睡得晚，但是早上按时起，从而造成整夜睡眠不足，这种情况就是睡眠剥夺。如果晚上睡得晚，早上起得也晚，睡眠时间能达到需要的时间，是充足的，这种情况就是睡眠昼夜节律紊乱。”

睡眠昼夜节律紊乱有不同的类型，年轻人群中比较常见的是睡眠时相延迟综合征，也就是说，“与某个社会文化背景下大家习惯的作息时间明显不相符，至少要延后两三个小时，从而对自己的活动安排造成不良影响。”张卫华举例说，“一般而言，一个人最晚晚上12点睡觉，早上8点起床。但如果延后两个小时，夜里2点睡觉，早上10点起床，这就是昼夜节律紊乱的表现。对于昼夜节律紊乱的人来说，10点起床可能感觉睡得刚刚好，很充分，但如果需要8点起床去办事，少了两个小时的睡眠时间，就会对他造成痛苦和干扰，他的状态就会非常差，情绪体验也更明显。”

一个人在不参与社会活动的情况下，睡眠昼夜节律紊乱不见得会构成问题，对情绪也没有任何干扰。但是当需要与别人同步调做一件事时，睡眠昼夜节律紊乱者就会由于睡眠剥夺而感到明显的痛苦，长期下来就会出现精力不足、心烦、急躁、脑子反应迟钝、注意力不集中等表现。

睡眠问题背后，往往是某种精神疾病

事实上，睡眠问题从来不仅与睡眠本身有关，常见的精神疾病基本都有与睡眠相关的症状表现。焦虑、抑郁发病期间都经常伴有睡眠问题。张卫华介绍，80%以上的抑郁患者都有睡眠问题。睡眠问题大多表现为睡眠不足，包括失眠、早起，也有少部分患者表现为睡眠过多，而且是无论睡多久都感到困倦、疲乏，换句话说，睡眠本该有的消除疲乏的作用消失了。

焦虑与失眠的关系更为复杂。焦虑患者常常会表现为早段失眠，即入睡困难，甚至时常出现整夜睡不着觉，然而真正影响患者生活质量、对患者造成明显痛苦的其实是情绪问题。张卫华说：“单纯的睡眠不足，并不会给人体造成太严重的影响，不会让人感到特别痛苦，或者对睡眠特别关注。提出‘我特别想睡个好觉’这样的要求背后，往往都存在焦虑的表现。这时重点要解决的是情绪问题，而不是睡眠问题。单纯催眠药治疗很难达到彻底改善睡眠的效果，需要服用抗抑郁药、抗焦虑药，部分患者还需要抗精神病药或抗癫痫药治疗。”张卫华特别强调，“一些药物虽然在药物分类上成为抗精神病药、抗癫痫药，但这些药不是仅仅用于治疗精神病或癫痫，患者不能因此反推‘给我吃抗精神病，说明我得的是精神病’这样的结论。因为情绪问题不解决，吃催眠药也不可能睡得好。”

张卫华进一步解释说，睡眠疾病与常见的精神疾病的关联度最高，这也是为什么大部分睡眠紊乱的疾病都需要精神科医生来治疗。“很多患者认为自己只是存在睡不着觉的问题，其他的问题都是因为睡不着觉而导致的，这其实是认知误区。患者的睡眠症状，可能只是精神疾病的症状之一，常见的精神疾病，在发病期间大多都有睡眠症状的表现”。

张卫华特别指出，青少年人群也很容易出现与焦虑相关的睡眠问题，这部分人群主要是初中、高中学生，他们的压力主要来自于学习成绩，以及与老师、同学的关系等。由于压力而产生的焦虑情绪会导致他们睡眠不佳甚至失眠，睡眠问题也会反过来影响其学习成绩，让他们心情烦躁，爱发脾气，跟同学发生不必要的冲突，导致同学关系紧张，形成恶性循环。（记者 夏瑾）