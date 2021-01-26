蘑菇的种类繁多，超过3.6万种。在《中国居民膳食指南（2016）》中，蘑菇被归为菌藻类，该类食物含有蛋白质、多糖、β-胡萝卜素及铁、锌和硒等矿物质。蘑菇分布的地域也非常广，森林、草原、平原、路边等都可以采到。我国已知可食用的蘑菇有1000多种，有毒蘑菇有400多种，其中含剧毒可对人有致死危险的蘑菇有40多种。为预防食用野生毒蘑菇中毒，特做如下提示。

目前尚无简易科学的方法鉴别野生蘑菇是否有毒，所以个人不要采食野生蘑菇。同时，也不要购买个人采摘售卖的野生蘑菇。对于市场上售卖的野生蘑菇，也不能放松警惕，特别是没吃过或不认识的野生蘑菇，更不要轻易食用。

由于有毒蘑菇与普通食用蘑菇很难鉴别，仅依靠民间流传下来的“经验”并不能保证不误采有毒蘑菇。

不同种类的毒蘑菇所含毒素不同，引起的中毒症状也不同。野生蘑菇中毒的种类有，胃肠中毒型、神经精神型、溶血型、肝脏损害型、呼吸与循环衰竭型、光过敏性皮炎型等。其中，胃肠中毒型最为普遍。一般误食毒蘑菇后，最短可以在10分钟、最长6小时后发病。一旦食用野生蘑菇后出现头昏、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、烦躁不安、幻觉等中毒症状，要立即催吐，并立即送医。

生产经营者在加工、售卖野生蘑菇时，应做到不采摘、不加工、不经营不认识的蘑菇，要确保所加工、经营的蘑菇中未混入有毒蘑菇，以避免承担相应的经济与法律责任。

在野生蘑菇采食期，产菇和有采食野生蘑菇习惯地区的监管部门和有关单位，要通过各种形式宣传并告之公众，不要随意采摘、食用野生蘑菇。同时，根据各地误食毒蘑菇中毒特点，结合气温、湿度、降雨量等因素，在蘑菇成熟期前进行预警预报，及时发布风险警示或消费提示。在发现过严重误食毒蘑菇中毒的地方，建议竖立警示牌。

【来源：中国医药报 摘编自国家市场监督管理总局、中国食品科学技术学会编写的《如何吃得更安全——食品安全消费提示（2018-2019年）》】