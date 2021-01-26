便利店里的热饮能放心喝吗？

寒风凛冽的冬季，很多人会在路边的便利店或超市给自己买一杯热腾腾的饮料暖暖身子。为了满足顾客的需求，很多商家在冬季都推出了放在暖柜里的热饮产品，常见的品种包括豆浆、奶茶、咖啡饮品和果味饮料等。这些放在暖柜里的瓶装饮料，温热但又不会很烫，随时购买随时饮用非常方便。不过，也有很多人会担心暖柜加温是否会影响饮品的品质和营养成分，有没有相应的检测标准？在选购这些产品时又该注意些什么呢？

饮品受热会影响营养成分吗？

饮品应该按照其产品特点和要求来储存，才能确保食用安全和营养品质。如果是常温保存的饮品，比如咖啡、奶茶、果味饮料等，其本身是比较耐热的，放在暖柜里并不会对它们的保质期、营养成分等造成很大影响。但如果是需要低温保存的饮品，比如鲜奶、酸奶、NFC果汁等，就不适宜放在暖柜中销售，温度的升高会对此类饮品的营养成分产生影响，同时也会影响保质期限。

以鲜奶为例，它的冷藏保质期一般是1～2周，但如果放在暖柜里，细菌会因温度上升加快繁殖速度，鲜奶的保质期就会随之大大缩短；而目前比较受消费者欢迎的NFC果汁，其主打低温杀菌，对维生素C的破坏小、口味好，如果放在暖柜里，维生素C会因温度上升而大量损失，口味也会受到破坏。

暖柜销售热饮（食品）安全吗？

目前我国对暖柜销售热饮（食品）还没有特别的检测要求或者行业规范。通常情况下，饮品或食品的存放分为常温、冷藏或者冷冻。可以使用暖柜存放销售的，一般是常温保存的饮品或食品。现在商家普遍使用的暖柜可设置的温度范围一般在38℃～55℃，暖柜运行过程中柜内温度基本会维持在40℃以内，主要起到为饮品或食品保温的作用，并不会将饮品或食品加热到很高温度。而40℃是属于常温饮料或食品储存温度范围内的，不会影响其食用的安全性，并且商家在暖柜尺寸选择及放置饮料食品的品类、数量、更换频次上也都会根据自身销售情况调整，不易出现商品放置过久，影响品质和安全的现象。

销售选购时的注意事项

对于商家而言，首先要严格按照产品的储存要求来存放和销售热饮（食品）。只有标注常温存放的产品，才可以放入暖柜加热、储存和销售，需要低温存放的产品，比如酸奶、鲜奶、奶酪等，必须放入冰箱冷藏储存销售，不可放入暖柜。

其次，商家应对暖柜中产品的时间控制进行标注和提醒。一般情况下，食品进行加热肯定会加速其营养物质的变化，进而缩短食品的保质期。从加热后的储存期来看，不同饮料或食品加热后所受影响并不相同，为食品安全考虑也便于消费者选择，建议进入暖柜的产品最好标注相应的放入时间和建议食用期限等要求。

消费者在选购商品时，一定要选择在正规的便利店、超市购买正规厂家生产的产品；其次，要注意看产品标签。仔细查看产品标签中对储存条件的要求，如果明确注明应该低温保存，那么此类产品就不应该放入暖柜销售。如果购买后打开产品包装，发现有异味或其他异常，应立即停止食用，并及时向商家反映情况。

（来源：中国医药报 作者为科信食品与营养信息交流中心科学技术部主任）