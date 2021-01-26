1月25日黑龙江省新增53例新冠肺炎确诊病例 新增24例无症状感染者

人民网哈尔滨1月26日电 （张齐）来自黑龙江省卫生健康委员会的消息，2021年1月25日0-24时，黑龙江省新增新冠肺炎确诊病例53例，其中无症状感染者转为确诊病例25例（绥化市望奎县15例，绥化海伦市17例，绥化安达市1例，哈尔滨市呼兰区12例，哈尔滨市利民开发区5例，哈尔滨市南岗区1例，哈尔滨市道里区1例，哈尔滨市道外区1例）。治愈出院确诊病例1例（绥化市望奎县）。新增无症状感染者24例（绥化市望奎县7例，哈尔滨市呼兰区9例，哈尔滨市利民开发区6例，哈尔滨市道里区2例）。解除医学观察无症状感染者2例（黑河市爱辉区1例，绥化市望奎县1例），黑河市爱辉区无症状感染者清零。

上述所有确诊病例和无症状感染者均是在集中隔离医学观察期间及开展扩大核酸检测主动筛查发现的，经当地专家组会诊后明确诊断，现已转至定点医疗机构进行隔离治疗或隔离医学观察。当地有关部门已对所有排查出的密切接触者和密接的密接落实隔离管控措施，对其曾经活动过的场所进行终末消毒和封闭管理。

国际新冠肺炎疫情形势依然复杂严峻且病毒传播方式趋于多样化，省内外多地零星散发和局部聚集性疫情不断出现，黑龙江省已进入应急状态，举全省之力坚决遏制局部疫情扩散。春节将至，人流、物流日益增多，作为疫情防控第一责任人，大家要紧绷疫情防控这根弦，及时关注疫情动态，尽量减少不必要的聚会、聚餐，不举办、不参加人员密集的公共场所活动，尤其不到空气流动性差的地方。倡导大家就地过节，非紧急情况不出省，非必要不要前往有疫情风险的地区，最大限度减少人员流动。如必须外出旅行，要认真做好自我和同行人员健康状况评估，及时了解旅途及目的地疫情防控政策。乘坐铁路、航空、公路客运等公共交通工具时全程佩戴口罩，注意保持手部卫生。要积极配合工作人员开展必要的体温检测、查验“龙江健康码”或“通信大数据行程卡”等工作。凡有中高风险地区旅居史的，抵返黑龙江省后要主动向目的地相关部门或社区报告，及时配合进行核酸检测和集中隔离等工作。大家要严格遵守重点场所疫情防控管理要求，公共场所、居家环境要常通风、定期消毒，接收境外快递、信函等要进行消毒处理。一旦出现发热、咳嗽等急性呼吸道症状，要及时到当地定点医疗机构发热门诊就诊。发热门诊、社区卫生服务中心等医疗机构要发挥“哨点”作用，及时发现，及时报告。有疫情的地区要精准严格做好隔离管控，加大分级分区核酸检测力度，快速精准开展流调工作，加强疫情信息推送工作，做好重点地区排查，尤其加强农村地区外来人员排查管控。疫情当前，各地要全面压实属地责任、部门责任、单位责任和岗位责任，按照“外防输入、内防反弹、防止输出、人物同防”的工作要求，把各项防控措施落到实处。要提高个人防护意识，保持良好防疫卫生习惯。