打什么疫苗胳膊上会留疤

为了预防疾病，每个人一出生就会进行规划免疫，接种各种各样的疫苗，如卡介苗、乙肝疫苗、麻疹疫苗等。细心的人会发现，胳膊常打疫苗的地方不知道何时留下了一个疤痕。我们打过的疫苗那么多，究竟是哪一种接种后留下了这种特殊“印记”呢？

疫苗种类虽多，真正能留下疤痕的只有两种：一是牛痘疫苗，二是卡介苗。牛痘疫苗，又称天花疫苗，是预防天花病的。随着天花被人类根除，我国在1981年便取消了在全国范围内接种牛痘疫苗。所以，如果是1981年前出生的人，胳膊上可能会留下两个疤痕；1981年之后出生的则只有一个，也就是由卡介苗疫苗留下的。

卡介苗是由减毒、活的牛结核杆菌制备而成的，接种后可预防儿童的传染性结核病，尤其对那些严重类型的结核病，如结核性脑膜炎等均有着较高的预防作用。卡介苗的接种方法是皮内注射，接种后3周左右，疫苗中的减毒结核杆菌会引起接种部位局部红肿浸润，中间逐渐软化，形成白色小脓疱，接着就会出现破溃结痂的情况，从而导致皮肤出现疤痕，这是正常的免疫反应。结疤的情况因人而异，比如有部分新生儿接种后本身免疫反应没有那么大，引起的结疤不明显，随着年龄增长疤痕自然慢慢淡化，最后基本上肉眼看不出来。

卡介苗接种的主要对象是新生儿及婴幼儿，被称为“人生第一针”，新生儿需在出生24小时尽快注射。但在有些特殊情况下需暂缓接种，比如新生儿患有结核病、急性传染病、先天性心脏病、免疫缺陷病、皮肤敏感等情况。卡介苗接种后，应当及时用棉签按住针眼，不可揉搓接种部位；之后留观30分钟再离开，期间如果出现高热、严重皮疹、休克等不良反应，应及时请医生诊治。接种卡介苗的当天不要给婴儿洗澡，但要尽量保证接种部位的清洁，以防止局部感染。

其实，卡介苗导致的疤痕并不是什么大事，避免儿童患结核类疾病才是重中之重。如今，随着皮内注射技术的更加成熟，疤痕印记相比早期已经淡了很多。疫苗是有效防治疾病的一种手段，为了儿童健康成长，一定要高度重视疫苗的注射，不要介意胳膊上的那道疤。

（武汉市中心医院药剂科主管药师 杨 科）