血糖、尿酸都高怎么吃

俗话说“民以食为天”，而当高血糖患者又合并了高尿酸时，“吃”就更加令人困扰，比如高血糖建议多吃粗粮，高尿酸致痛风发作时又说吃细粮好；高血糖推荐多吃蔬菜，高尿酸又说“菠菜、菜花不能吃”。究竟这些说法对不对，应该如何吃，才能兼顾这两种疾病呢？

糖尿病合并痛风/高尿酸血症的患者在饮食上应该给予高度关注，总的原则为限制总热量，合理安排碳水化合物、蛋白质、脂肪的比例。

1.对于碳水化合物的摄入，粗粮的确比细粮升血糖的速度要慢，但并不能长期仅吃粗粮，以免造成胃部损伤，建议粗细搭配食用。由于细粮中的嘌呤含量低，所以临床建议在痛风急性期发作时吃细粮。稳定期或高尿酸血症的病人，主食应注重粗细搭配。

2.有些蔬菜虽富含嘌呤，但与痛风的发病率增加无关，也并不会明显增加尿酸水平。相反，摄入蔬菜与血尿酸水平及肾结石发病风险的降低有关，因此2012年美国风湿病学会痛风指南鼓励痛风患者摄入适量新鲜蔬菜。

3.豆类富含嘌呤，但研究发现，豆类的促尿酸排泄作用超过其所含嘌呤导致的尿酸增加，此外，豆类及豆制品含有丰富蛋白质，可弥补限制红肉带来的蛋白质摄入减少，还可降低冠心病的发病风险。对于糖尿病肾病的患者，也常听到“肾病不能吃豆制品”的说法，其实不然，黄豆、黑豆及其加工品是优质的植物蛋白，对肾脏的保护作用甚至优于优质的动物蛋白。但需要控制总量，用“25克黄豆=2两北豆腐=3两南豆腐=1两瘦肉”这一公式进行替换。

4.红肉富含嘌呤，可导致痛风发病风险增加。白肉多指家禽肉，每日摄入适量家禽肉对血尿酸水平影响不大，可作为患者首选，但注意去皮食用，每日不超2两，此外，煮肉弃汤也可去掉食物所含部分嘌呤。

5.糖尿病患者在血糖控制稳定时，可以于两餐之间食用适量水果，苹果、橘子、橙子、梨、柚子、桃子、猕猴桃等虽果糖含量较高，但由于果糖是一种单糖，升糖指数很低，所以对血糖影响相对较小，可以选择食用。对于高尿酸血症、痛风的患者来说，水果可以碱化尿液促进尿酸排泄，且水果中富含丰富的维生素，但水果中所含的果糖会升高血尿酸水平，故痛风急性期发作时，一定要选择低果糖的水果（如樱桃、柚子、李子）。如急性发作期使用激素止痛，且血糖也被诱发升高时，应暂不食用水果。

（天津医科大学朱宪彝纪念医院痛风科主任 赵 伟 □主管护师 张 蕾）