1月24日，辽宁省新冠肺炎集中救治沈阳中心暨沈阳市第六人民医院又有3例新冠肺炎确诊患者出院。至此，沈阳此次疫情的新冠病毒感染者全部出院。

据了解，自2020年12月23日起，沈阳此次疫情共报告新冠病毒感染者38例，其中确诊病例37例，无症状感染者1例。在国家、省、市医疗专家及省新冠肺炎集中救治沈阳中心全体医务人员的共同努力下，经过一个月的连续奋战，沈阳此次疫情新冠病毒感染者全部出院，目前全部转为康复治疗。

国家卫生健康委新冠肺炎救治组专家、省新冠肺炎重症救治专家组组长马晓春说，沈阳此次疫情患者病情总体上较重，患有基础疾病以及有合并症的较多，在治疗上具有挑战性。目前，救治工作告一段落，但一些病人有很多基础病，有些还出现合并症，所以整体治疗并没有完全结束。当下，疫情并没有结束，临近省份仍有病例出现，从整体疫情防控来说，大家应该坚持不聚集、戴口罩、勤洗手。（记者王敏娜）