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石家庄3地调整为低风险地区

2021年01月25日11:01 来源：河北日报

根据国务院应对新冠肺炎联防联控机制关于科学划分、精准防控等工作要求，自1月24日起，将石家庄桥西区白金公寓、华润万象城，鹿泉区观峰嘉邸小区调整为低风险地区。

目前，石家庄藁城区全域、新乐市全域、邢台南宫市全域仍为高风险地区，石家庄长安区博雅盛世小区E区、国赫红珊湾小区、简筑家园小区、保利花园B区、D区、普和小区南院、建明小区、前进村、河北省胸科医院公寓北区，裕华区晶彩苑小区、众美廊桥四季A区、东方明珠小区、天海誉天下小区、卓东小区、新华苑小区、十二化建小区16和17号楼、河北城建学校家属院、海天阳光园小区，正定县孔村、空港花园小区、冯家庄村、东平乐村，高新区太行嘉苑小区、赵村新区小区、主语城小区、同祥城小区C区、和合美家小区，无极县东北远村、西郝庄村，桥西区平安小区，鹿泉区银山花园新区小区，新华区尚金苑小区，栾城区卓达太阳城希望之洲小区，平山县防疫站小区，赵县任庄村，邢台隆尧县烟草家园（烟草公司家属院），廊坊固安县英国宫5期仍为中风险地区。全省其他地区均为低风险地区。（记者张淑会）

(责编：李轶群、许晓华)


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