石家庄已有65例确诊病例治愈出院

从1月24日石家庄市召开的新冠肺炎疫情防控工作第20场新闻发布会上获悉，1月24日0至12时，全市新增新冠肺炎本土确诊病例5例，其中藁城区4例、长安区1例；全市新增新冠肺炎无症状感染者1例，在长安区。截至1月24日12时，全市累计报告新冠肺炎本土确诊病例847例，现有新冠肺炎无症状感染者90例。

1月23日12时至24日12时，石家庄市有15例新冠肺炎确诊病例治愈出院。截至1月24日12时，累计新冠肺炎确诊病例治愈出院65例，累计解除集中医学观察73例，累计死亡1例。

下一步，石家庄市将坚持精准施策，增加对疫情高风险地区的消毒频次和消毒强度，对不同区域、不同家庭制定针对性更强的操作细则，做到精准消毒、彻底消毒、不留死角。继续强化消毒物资储备、增配消毒人员、增加消毒设备、优化消毒流程，实现采样、消毒、检测、评估等各个环节的无缝衔接。

关于分区分级管控的时间节点，石家庄市将按照国务院防控方案的要求，根据区域内最后一例病例确诊的时间和时限规定，及时调整区域疫情风险等级并第一时间向社会公布，同时，区域管控措施也随之作出相应调整。

考虑到当前国内外疫情形势严峻复杂，石家庄市外办建议，该市在境外的人员，尽量留在当地过春节，鼓励采取视频连线、网上拜年等其他形式过节，避免长途旅行，减少感染风险。如确需回国返乡，要提前向所属村庄、社区、单位报告返程信息，途中做好个人防护。

对入境人员，石家庄市将采取严格的防控措施，在第一入境点集中隔离14天期满返石后，继续集中隔离观察7天，然后进行7天居家健康监测。严格执行每周一次的核酸检测。（记者张文君、王峻峰）