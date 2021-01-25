王东峰在省应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议暨视频调度会议上强调
河北坚持人物同防 强化区域协查 全面排查冷链食品和各类市场
1月24日晚，河北省应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议暨视频调度会议召开，听取石家庄市、邢台市、廊坊市及相关重点县（市、区）疫情防控工作汇报，安排部署下一步工作。省委书记、省应对新冠肺炎疫情工作领导小组组长王东峰出席会议并讲话。省长、省应对新冠肺炎疫情工作领导小组组长许勤主持会议。省委常委、常务副省长袁桐利对全省下一步防控工作进行安排部署。
会议指出，近期以来，在国务院联防联控机制和中央有关部委的科学指导下，全省上下持续用力、连续奋战，做了大量艰苦细致的工作，推动疫情防控取得阶段性成效。当前，全省疫情防控仍处于关键阶段，气可鼓而不可泄，要毫不放松地抓紧抓实防控工作。各地各部门要进一步强化政治责任、大局观念、底线思维和风险意识，勇于担当尽责，切实把做好疫情防控工作作为当好首都政治“护城河”的重大任务，坚持分区分级管控，依法科学精准防疫抗疫，在大战大考中体现对党绝对忠诚、对人民高度负责。
会议强调，春节将至，群众对冷链食品和各类商品的需求进一步增加，保障市场供应和市场安全事关群众切身利益。各地各部门要针对群众的需求和繁荣市场的需要，超前谋划制定方案，做实做细防控工作，坚决防范风险隐患，严防疫情扩散和反弹。
会议提出五点要求。一要全面排查冷链食品和各类市场，严格科学进行核酸检测。切实加强海关监管，依法依规做好进口冷链食品和非食品冷链的防控工作，筑牢外防输入的坚固屏障。压实各地属地责任和部门职能责任，上下联动、分级负责，对全省冷链食品和各类市场进一步开展全面排查，按照人物同检同防要求，认真进行核酸检测，确保安全万无一失。二要严格监管执法，精准科学规范服务。各级市场监管、商务、卫健、公安等部门要强化协同配合，严格执法、规范执法、公正执法、文明执法，寓管理于服务之中，有效维护市场秩序，切实保障企业和消费者合法权益。统筹疫情防控和市场保供工作，在严防严控疫情的基础上，推动货畅其流，确保市场供应充足、价格稳定。三要健全区域协查机制，逐一核查及时反馈。牢固树立“一盘棋”思想，认真做好对外地协查信息的核实工作，及时进行反馈。本地发现疫情后，要第一时间向相关地区推送协查信息，建立清单台账，强化沟通协调，确保件件有着落、条条有结果。四要有效防控旅游市场疫情，确保绝对安全。根据疫情防控形势，精准研判、科学施策，切实做好旅游景区管理服务工作，坚决杜绝安全隐患。强化景区常态化疫情防控措施，严格落实测温登记、查验健康码、通风消毒等工作环节，为游客提供安全舒心的旅游环境。大力倡导就地过节，积极做好群众思想工作，严防人员流动聚集造成疫情扩散。五要强化“四方责任”，完善信息化网络管理。严格落实属地、部门、单位、个人责任，健全组织体系、工作体系、责任体系，形成强大工作合力。加快构建核酸检测、流调溯源、定点隔离、医疗救治、消杀工作、疫苗接种等信息化网络，尽快形成全省“一张网”，为做好常态化疫情防控工作、坚决打赢疫情防控歼灭战奠定坚实基础。
会议以视频会议形式召开，各市（含定州、辛集市）、雄安新区和石家庄、廊坊、邢台市各县（市、区）设分会场。省领导焦彦龙、董仚生、邢国辉、高志立、廉毅敏、刘爽、张古江、张国华、周仲明、徐建培、刘凯、夏延军、时清霜、葛海蛟、丁绣峰参加会议。（记者四建磊、吴韬）
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