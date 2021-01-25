河北坚持人物同防 强化区域协查 全面排查冷链食品和各类市场

1月24日晚，河北省应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议暨视频调度会议召开，听取石家庄市、邢台市、廊坊市及相关重点县（市、区）疫情防控工作汇报，安排部署下一步工作。省委书记、省应对新冠肺炎疫情工作领导小组组长王东峰出席会议并讲话。省长、省应对新冠肺炎疫情工作领导小组组长许勤主持会议。省委常委、常务副省长袁桐利对全省下一步防控工作进行安排部署。

会议指出，近期以来，在国务院联防联控机制和中央有关部委的科学指导下，全省上下持续用力、连续奋战，做了大量艰苦细致的工作，推动疫情防控取得阶段性成效。当前，全省疫情防控仍处于关键阶段，气可鼓而不可泄，要毫不放松地抓紧抓实防控工作。各地各部门要进一步强化政治责任、大局观念、底线思维和风险意识，勇于担当尽责，切实把做好疫情防控工作作为当好首都政治“护城河”的重大任务，坚持分区分级管控，依法科学精准防疫抗疫，在大战大考中体现对党绝对忠诚、对人民高度负责。

会议强调，春节将至，群众对冷链食品和各类商品的需求进一步增加，保障市场供应和市场安全事关群众切身利益。各地各部门要针对群众的需求和繁荣市场的需要，超前谋划制定方案，做实做细防控工作，坚决防范风险隐患，严防疫情扩散和反弹。

会议提出五点要求。一要全面排查冷链食品和各类市场，严格科学进行核酸检测。切实加强海关监管，依法依规做好进口冷链食品和非食品冷链的防控工作，筑牢外防输入的坚固屏障。压实各地属地责任和部门职能责任，上下联动、分级负责，对全省冷链食品和各类市场进一步开展全面排查，按照人物同检同防要求，认真进行核酸检测，确保安全万无一失。二要严格监管执法，精准科学规范服务。各级市场监管、商务、卫健、公安等部门要强化协同配合，严格执法、规范执法、公正执法、文明执法，寓管理于服务之中，有效维护市场秩序，切实保障企业和消费者合法权益。统筹疫情防控和市场保供工作，在严防严控疫情的基础上，推动货畅其流，确保市场供应充足、价格稳定。三要健全区域协查机制，逐一核查及时反馈。牢固树立“一盘棋”思想，认真做好对外地协查信息的核实工作，及时进行反馈。本地发现疫情后，要第一时间向相关地区推送协查信息，建立清单台账，强化沟通协调，确保件件有着落、条条有结果。四要有效防控旅游市场疫情，确保绝对安全。根据疫情防控形势，精准研判、科学施策，切实做好旅游景区管理服务工作，坚决杜绝安全隐患。强化景区常态化疫情防控措施，严格落实测温登记、查验健康码、通风消毒等工作环节，为游客提供安全舒心的旅游环境。大力倡导就地过节，积极做好群众思想工作，严防人员流动聚集造成疫情扩散。五要强化“四方责任”，完善信息化网络管理。严格落实属地、部门、单位、个人责任，健全组织体系、工作体系、责任体系，形成强大工作合力。加快构建核酸检测、流调溯源、定点隔离、医疗救治、消杀工作、疫苗接种等信息化网络，尽快形成全省“一张网”，为做好常态化疫情防控工作、坚决打赢疫情防控歼灭战奠定坚实基础。

会议以视频会议形式召开，各市（含定州、辛集市）、雄安新区和石家庄、廊坊、邢台市各县（市、区）设分会场。省领导焦彦龙、董仚生、邢国辉、高志立、廉毅敏、刘爽、张古江、张国华、周仲明、徐建培、刘凯、夏延军、时清霜、葛海蛟、丁绣峰参加会议。（记者四建磊、吴韬）