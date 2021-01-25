香葱掉色，危害有多大？

近几天，一则新闻刷屏朋友圈，内容是做饭、炒菜离不了的葱居然被染色了。这是真的。据报道，贵州市场上出现了一种“掉色香葱”，这种葱用纸巾一擦就会出现轻微的蓝色。贵州省某检测部门对20份香葱样品进行检测，有7份样品铜含量高于自身营养成分。专家推断，这可能是由于使用了波尔多液。

这事情听起来确实吓人，长期食用喷洒了波尔多液的香葱对人体有什么危害？波尔多液是什么东西？江苏疾控专家介绍，波尔多液由“硫酸铜+生石灰+水”配置而成，是一种“天蓝色的胶状悬浮液”。当波尔多液喷洒在植物表面时，由于其粘着性而被吸附在植物表面。而植物在新陈代谢过程中会分泌出酸性液体，加上细菌在入侵植物细胞时分泌的酸性物质，使波尔多液中少量的碱式硫酸铜转化为可溶的硫酸铜，从而产生少量铜离子（Cu2+），铜离子进入病菌细胞后，使细胞中的蛋白质凝固。同时铜离子还能破坏其细胞中某种酶，因而使细菌体代谢作用不能正常进行。在这两种作用的影响下，使细菌“中毒”死亡。

香葱中含有叶绿素，而叶绿素的核心是“包含镁离子的卟啉环（一种环状结构）”；而镁离子较活跃，易流失，叶绿素容易降解，葱叶则表现出“枯黄”；而当铜离子代替镁离子进入卟啉环时，此结构将非常稳定，这时以铜离子为主导的叶绿素就会表现出绿色。所以，波尔多液不仅杀菌，而且经常以“护色剂”的身份帮助植物护色，使葱叶维持绿色的时间延长，改善产品卖相。

掉色香葱，对人体有危害吗？铜元素其实是一种“人体必需的矿物质元素”，机体一旦缺铜，容易影响健康。但很多家常食物中都含有一定量的铜，日常饮食可以获得足够的铜，因此几乎不存在“铜缺乏”的问题。波尔多液的杀菌因子是“铜离子”，其潜在毒性其实也是铜离子。铜虽然属于“重金属”，但它并不是和砷、铅等元素一样的“有毒重金属”。

文献报道，人体单日摄入铜超过64mg，容易诱发铜中毒，出现反胃、恶心、腹泻、血尿等症状。中国农业大学某课题组曾对波尔多液进行过“亚慢毒性研究”，得到大鼠的无毒害剂量数据。用该数据“乘以100倍的安全系数”换算至人体。得到的结论是：一个体重60kg的成年人，每日摄入不超过8mg铜，都是安全的。以贵州检测部门的结果看，即使按照铜含量最高的那份样品计算，每日摄入2.17kg的葱才能达到这个量。事实上，葱只是个调味的蔬菜，一般人不会每日食用2.17kg的葱。

波尔多液适用的作物有9种（番茄、柑橘树、黄瓜、辣椒、马铃薯、苹果树、葡萄、水稻、烟草），其中不包含葱。也就是说，尽管没有健康安全风险，但在葱上使用波尔多液是不允许的。铜离子溶解于水。如果你不放心，食用前，进行适当浸泡和完全搓洗，是可以清洗掉大部分的铜。同时也提醒小伙伴们，日常生活中别太偏向“尤为光鲜亮丽的菜品”，尽量到大型连锁超市购买蔬菜，降低安全风险；遇到问题及时维权和反馈。（记者 杨彦）