改变饮食习惯，降低直肠癌几率

1月21日，日本音乐家坂本龙一在通过微博公布了自己确诊直肠癌的消息，称自己将“与癌共生”。这一消息引起了网友的广泛关注。直肠癌是消化道常见的恶性肿瘤之一，其发病率在恶性肿瘤中居于前列。由于直肠癌和痔疮都表现为大便带血，因此许多人会把直肠癌误当成痔疮，认为“十人九痔”，无需担心，从而延误了治疗。不过，由于早期症状的区分度不高，直肠癌常常被患者误认为痔疮，并因此耽误了治疗。

远离直肠癌要保证健康饮食

“肿瘤在一定程度上是个衰老疾病。”江苏省中西医结合医院肛肠科副主任中医师葛永盛告诉记者，肿瘤的发病率，总是随着年龄增长而提升。

“肿瘤是个沉默的杀手，它的攻击是一个漫长的过程，但只要在恶变之前查出或预防，就能成功地躲开它。”

那么，在生活中要怎样预防直肠癌呢？葛永盛副主任中医师表示，当前直肠癌发病率日益提高，和人们饮食习惯的改变关系密切。要降低罹患直肠癌的概率，从饮食上加以注意是很重要的。

“高脂、高蛋白的饮食要少吃，尤其是油煎或焙烤的肉类，在烹制过程中会产生致癌物质，提高直肠癌的风险。腌制食品和放得太久的食品，也应尽量远离。”葛永盛副主任中医师说：“与之相对的，是要多吃蔬菜和水果，特别是十字花科的蔬菜、洋葱、绿茶等。”

不过，这些食物虽然可以改善我们的健康情况，但要想达到药用的程度，还是远远不够的。

因此，去医院筛查仍然很有必要。葛永盛副主任中医师提醒，不但有便血、腹痛等症状的人要及时就诊，上了年纪后也要定期筛查，从而防患于未然。

大便带血，不都是痔疮

直肠癌与痔疮虽然发病位置相似，但二者之间有着本质的区别。

“常言道：‘十人九痔’。痔疮的发病率很高，和直肠癌的症状又很像，这就使得人们容易对直肠癌疏于防范。”葛永盛副主任中医师告诉记者，痔疮和早期直肠癌最大的共性是便血，又没有明显的腹痛。再加上排便不净等相似症状，导致很多直肠癌患者都误以为自己得了“痔疮”，对此没有提高警惕，以至于病情恶化。也有些人以为可以通过血的颜色判断是痔疮还是肿瘤——血色鲜红的是痔疮，暗红的是肿瘤。葛永盛副主任中医师说，这种观念也是不可靠的。“肿瘤在直肠中的位置不同时，颜色就可能不一样。”要明确界定这两者，一定要到医院做专业的检查。（通讯员 袁雨 记者 周碧莹）