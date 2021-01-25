糖友冬季取暖 需防“温暖炸弹”

60岁的王大爷，患糖尿病长达十年。入冬以来，王大爷经常感觉自己下肢冰凉，有时还有点麻木，夜里难以入睡。于是，每晚睡觉之前，家人会贴心地为王大爷冲上热水袋。前不久，王大爷发现小腿上出现了很多小水疱，自己用手将其挤破后涂上碘伏，几天过去了，却迟迟不见好，伤口还有感染的迹象。感到不对劲的王大爷，赶紧来到医院就诊。

东南大学附属中大医院内分泌科殷汉副主任医师接诊了王大爷，仔细询问后得知，王大爷近期糖尿病控制得不太理想，主要表现在腿对温度感知能力的下降。“晚上睡觉用热水袋焐脚，不经意间就发生‘低温’烫伤，出现了局部的水疱，水疱出现后没能及时到医院处理，导致足部感染。”殷汉副主任医师说，像王大爷这种情况，再拖下去，会导致坏疽，严重时只能截肢。经过中大医院内分泌科的降糖、抗感染等治疗，没多久王大爷的伤口就痊愈了。

殷汉副主任医师介绍，糖尿病患者如果长期血糖控制不好，会出现神经病变、血管病变，导致下肢供血不足，使足部感觉、知觉减退，比常人更容易感受到脚麻和脚凉，因此，大部分糖友会选择电热毯、热水袋等方法取暖。可是对糖尿病尤其是糖尿病足患者来说，由于其足部感觉减退，使用电热毯常常会在“浑然不知”的情况下将足部烫伤。

“临床发现病程5年以上的糖尿病患者有不少人会出现同类问题，严重者甚至需要局部或全部截肢，代价惨重。”中大医院内分泌科刘德林医师强调，糖尿病患者出现烫伤，一定不要大意，因为它可能不只是我们看到的外观的一个小水疱，可能还有我们看不到的神经的病变，下肢血管的闭塞等，有可能引起并发症造成足部溃烂。所以建议及时就医处理，一般情况下需要进行清创、控制感染、改善循环等多学科综合处理方案，避免进一步恶化造成严重后果。

专家提醒，冬季是糖尿病足的高发期，近期医院收治了不少糖尿病足患者，其中不少是因为使用热水袋、电烤炉等，取暖不当导致烫伤的。因此，在寒冷的冬季，糖友最好选择用空调取暖，不要在脚边使用热水袋、电热取暖器或者直接烤火取暖。

此外，一些老年人喜欢泡脚养生，医生建议，冬季泡脚时水温最好控制在40℃左右，不宜过高，时间控制在15分钟以内。糖尿病患者一定要控制好血糖，随时观察脚部皮肤的状况，注意保持足部皮肤清洁干燥。一旦出现烫伤，哪怕只是一个小水疱，也不要自行挑破，应及时到医院处理，避免造成感染等严重后果。（记者 杨彦）