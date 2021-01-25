自己“病”了，为什么给爱情吃药？

Q:我来自四五线城市，目前在一线城市做医生，985硕士毕业，经济独立，性格外向，颜值够用，兴趣广泛。父母工作都不错，感情和睦，没有什么童年阴影。

我发现自己潜意识里自卑心理很重，会觉得自己不如别人，就拼命地考各种证，学各种技能，增加竞争力。不是跟谁比赛，只是怕被工作和生活抛弃。

遇到最大的挫折是大学毕业时，发现谈婚论嫁的男友劈腿，虽说现在已能轻描淡写，但当时用了一年时间自救。跟父母求助，去看心理医生，阅读了十几本婚姻家庭和男女思维模式的书，才真正放下。

但我从完全信任一个人，到了另一个极端，疑神疑鬼。已经影响到跟其他男友交往了，在度过3-6个月的甜蜜期后，心里就开始倒计时，不相信一段感情能走很远。

目前的男友其实挺好，有责任心，兴趣相投，但他晚点回复我，或忘记约定，我就特别生气。会忍不住想翻他手机，看过他跟女同事嘻嘻哈哈，也看到过交友软件上他给别人的留言，可能他真的没做什么，但不信任感铺天盖地地淹没了我。每次争吵过后，都有杀敌八百自损一千的感觉，特别累。

我知道自己对男友的不信任，源自对人性的不信任，水至清则无鱼，我却总是想着过滤残渣。也并不想换人，因为自己的问题没有解决，再换几个也是一样。

为何感情到后面会越来越自卑，觉得自己样样不如他？直至分手，男友都觉得很诧异。我很想知道这种自卑和不安全感来源于哪里，是性格，还是早期那段情感经历？ 亦坤

A:亦坤，你好！

你的问题整理下来是两个困惑：一个是我那么优秀为何还会自卑？一个是为什么我在感情中没有自信？

我们每个人都有两个自我，一个是适应性的自我，一个是真实的自我。

适应性自我是用来应付世界的产物，就像出门会化妆换衣服一样，我们展示给别人的样子总是会比自己本来的样子更好、更精致、更优秀，这很正常，即使最真实的人，也会存在不为人知的秘密、缺点，内心都有不符合自己最终期许的地方，在对外交往时，都会下意识地将这些东西藏起来，用完美的面目示人。

这两个自我之间的差距越小，代表这个人的心态越健康。差距越大，就越拧巴。如果脱节到非常严重的程度，就是病态了。

现在你的核心问题就是两个自我脱节了，你展示给外界的那个自我优秀、出众、体面（其实事实也是如此），但你认为真实的自我，根本配不上这一切。所以你努力学习、考证，一刻不能放松，都是为了掩藏那个真实自我。

你害怕被人发现内在的虚弱，只好不断从外在入手堆砌自己的实力。那些成绩、证书、体面的职业都是你的底气。可惜这些东西能够说服别人，却不能说服自己。你不能认可自己，你认为自己一无是处。这让你感觉到非常累，因为人都希望可以真实的生活，讨厌伪装，但你不伪装又觉得自己本来的样子太难看，必须把假装的那个自己当做是真实的自己一样——双倍的压力和疲惫。

第二个困惑和第一个是密切相关的。

很多所谓在感情中没有安全感的姑娘，都有过和你类似的疑问：为什么我那么不相信男友？答案很简单，因为你不相信自己。你不相信自己能得到幸福；不相信自己能够长久地拥有爱情；不相信自己身上有足够吸引人的魅力……

对自我的怀疑才是最折磨人的，表面上看，你努力在别人身上寻求安全感和被爱的证明，其实你真正寻找的是另外的东西：验证自己是个失败的人的证据。没人喜欢总是证明爱，而不是享受爱的姑娘，无论你有多少优点，都不足以吸引别人留下来。

不是那一次失败的感情经历改变了你，让你变得在感情中完全丧失自信，而是那次感情失败促使那个真实的自我复苏。

在成长的若干年中，你已经用虚假的自我替换了真我，你甚至不让自己意识到那个真我的存在，直到你被分手。引信拉开，炸弹爆炸，那个完美的虚假自我顿时灰飞烟灭，你重新回归为那个忐忑不安自卑的女孩。

也许这篇文字并不能让你马上变得自信，但这应该是一个良好的开端，让你开始思索自己内在的焦虑到底源自哪里。所有的感情问题背后都有深层次的性格问题、认知问题、观念问题，爱情常常是暴露人性缺陷的最佳窗口，是你自己有了病，不能只给爱情吃药。

只有你接纳了真正的自我，懂得拥抱自己的美好，爱情很快就会好起来。