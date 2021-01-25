新型冠状病毒肺炎防控——科学消毒篇

门把手、电话机、手机、电视遥控器、桌面、地面等经常接触的公共物品表面，要经常用干净的湿毛巾擦拭或清洗，必要时进行消毒。

对确诊病例和无症状感染者居住过的场所，如家庭、医疗机构隔离病房、转运工具等随时进行消毒；在病例出院或死亡后、无症状感染者核酸检测转阴后进行彻底消毒。

物体表面消毒。首先清除肉眼可见污染物，然后使用含氯消毒剂（如84消毒液）进行喷洒、擦拭或浸泡消毒，作用30分钟后清水擦拭干净。

家居用品消毒。餐饮具，衣服、被褥等家居用品，首选煮沸消毒30分钟，或用含氯消毒剂浸泡30分钟后，再用清水洗净。

室内空气消毒。室内空气消毒可选择过氧乙酸、二氧化氯、过氧化氢等消毒剂喷雾消毒，也可用紫外线照射1小时以上进行消毒。

室内地面和墙壁消毒。首先清除肉眼可见污染物，然后用含氯消毒剂擦拭或喷洒消毒。地面消毒先由外向内喷洒一次，待室内消毒完毕后，再由内向外重复喷洒一次。消毒作用时间应当不少于30分钟。

患者呕吐物、排泄物及分泌物消毒。污染物直接污染地面的，可用纱布、抹布等蘸取一定浓度的含氯消毒剂小心移除，放入专门容器收集，同时用高浓度的含氯消毒剂浸泡至少2个小时。清除污染物后，应当对污染的环境物体及容器进行消毒，同时进行手部清洗及消毒。

消毒剂具有一定刺激性和腐蚀性，配制和使用时应做好个人防护，把握好消毒剂的浓度和作用时间，适度消毒。所使用消毒剂应在有效期内，按照说明书配制，现配现用。（资料来源:河北疾控）