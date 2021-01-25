何首乌

呈团块状或不规则纺锤形。表面红棕色或红褐色，皱缩不平，有浅沟，并有横长皮孔样突起及细根痕。体重，质坚实，不易折断，切断面浅黄棕色或浅红棕色，显粉性，皮部有4~11个类圆形异型维管束环列，形成云锦状花纹，中央木部较大，有的呈木心。气微，味微苦而甘涩。

功能

补益精血，解毒，截疟，润肠通便。

主治

头晕眼花、须发早白、遗精、崩漏、带下；疮肿；体虚久疟；肠燥便秘。

常用方剂

七宝美髯丹 《积善堂方》

【组成】赤、白何首乌，赤、白茯苓，牛膝，当归，枸杞子，菟丝子，补骨脂。

【功用】补益肝肾，乌发壮骨。

【主治】肝肾不足证。须发早白，脱发，齿牙动摇，腰膝酸软，梦遗滑精，肾虚不育等。

常用中成药

生血宝合剂

【药物组成】制何首乌、女贞子、桑椹、墨旱莲、白芍、黄芪、狗脊。

【功用】滋补肝肾，益气生血。

【主治】肝肾不足、气血两虚所致的神疲乏力、腰膝酸软、头晕耳鸣、心悸、气短。

方歌

七宝美髯何首乌，菟丝牛膝茯苓俱，骨脂枸杞当归合，专益肝肾精血虚。

（摘编自《漫画中药一百单八将——中药水浒》中国医药科技出版社出版）