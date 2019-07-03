用错中药很伤肝
中年男士刘先生为治白发，每日用生何首乌30克煎汤，同时煮两个鸡蛋，饮汤食蛋，每日1次，一个半月后出现了食欲不振、腹胀、小便黄，到医院检查发现肝功能严重受损，诊断为何首乌不合理使用导致了药物性肝损伤。
何首乌具有“补肝肾、益精血、乌发、强筋骨”的功效，兼有药食同源的应用基础，被作为一种保健品在民间广泛使用。殊不知，何首乌主要有两大方面的功效：一方面，生用润肠通便，具有一定的肝毒性；另一个方面，九蒸九晒炮制过之后称为制首乌，具有补益精血、乌发的功效，其肝毒性大大减小。而广大老百姓往往不知道二者的区别，经常以生首乌碾粉、汤饮、浸酒甚至生服用作保健。在服用剂量上，其单味饮片在我国药典中明文规定用量为6g～12g；而在保健食品用量上，生何首乌每日用量不得超过1.5g，制何首乌每日用量不得超过3.0g。然而，在日常生活中，错用生首乌、超剂量、长期连续用药等不合理用药屡见不鲜，增加了肝损伤风险。
中草药在我国使用历史有上千年之久，传统观念认为它们是“纯天然”的，无毒、无副作用，应该是非常安全的。加之许多群众缺少医学知识，轻信所谓的“偏方”“验方”，无病滥用、超量服用非常普遍，导致中草药成为我国药物性肝损伤的主要原因之一。
何首乌是最常见报道的损肝中药，我科通过调查研究从1989年~2015年26年间何首乌制剂所致的药物肝损伤文献，发现超过90%用药是无医生指导下进行的，同时80%以上存在不合理用药情况，如超常规用量、超服用疗程、加工炮制不当、多种药物合用等。
因此，在使用中药时，一定遵循中医理论，在专科医生的指导下，根据辨证论治选药组方。用药对证、剂量疗程恰当、配伍得当，从而最大限度减少副作用，避免发生肝损伤。
民间有“吃啥补啥”说法，许多肝病患者也喜欢食用动物肝脏来补肝。动物肝脏内铜含量较高，过多的铜在肝及脑组织内积聚，可引起相应的病变。因此，肝病患者不要迷信“吃肝补肝”。
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