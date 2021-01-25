石家庄：定点医院隔离病区都安排了中医师

发布会上，石家庄市中医院肺病科主任、市新冠肺炎医疗救治专家组副组长王志成介绍了石市发挥中医药作用积极开展医疗救治和疫情防控的有关情况。

在石市本轮疫情防控伊始，河北省应对疫情工作领导小组就明确提出了“采取中西医结合方式，对患者进行全力诊治”的要求。石市也按照“中西医结合、中西医并重、中西药并用”的原则，迅速建立了疫情防控和医疗救治的中西医结合工作机制，做到了中医药防控关口前移、早期介入、全程干预、深度参与。

本轮疫情初期，石市第一时间向藁城区重点人群发放了连花清瘟胶囊、芦花防瘟汤等中成药和中药汤剂，千方百计提高他们抵抗病毒的免疫力。随着疫情的发展，石市统筹人财物力，对全市集中隔离医学观察的密接和次密接人员，全部采取了服用清肺排毒汤的中医药防治措施。截至1月22日，全市共有31143名集中隔离人员服用清肺排毒汤，占集中隔离人数的9成以上。

石市在所有定点医院的每个隔离病区，都安排了至少1名中医师，面对面为患者问诊把脉、辨证施治，对重症患者采取“一日一诊、随时应诊”，做到了中医药诊疗的全覆盖，确保每一名患者都能在第一时间得到及时的中医药救治。截至1月22日，已为在院新冠患者提供中药汤剂4246付，在稳定患者病情、阻止病情发展方面收到了令人满意的效果。

另外，针对目前在院的康复期患者，石市专门制定了中医康复处方，指导开展了中药穴位贴敷、中药足浴、气功疗法等一系列中医特色康复治疗项目，使这些患者在体力、睡眠、肺功能等方面都得到了不同程度的改善，生活质量也有了提高。（首席记者 李惺）