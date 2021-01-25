1月24日河北省新增11例本地新型冠状病毒肺炎确诊病例 石家庄7例 邢台4例 行动轨迹公布

2021年1月24日0—24时，河北省新增11例本地新型冠状病毒肺炎确诊病例，其中石家庄市报告7例（2例为无症状感染者转为确诊病例），邢台市报告4例。无新增死亡病例，无新增疑似病例，新增治愈出院42例。

1月24日0—24时，河北省新增2例本地无症状感染者，为石家庄市报告。6例无症状感染者解除隔离医学观察。

截至1月24日24时，河北省现有本地确诊病例805例（危重型12例、重型31例、普通型615例、轻型147例）、境外输入确诊病例1例（普通型）。累计治愈出院病例481例（含境外输入35例），累计死亡病例7例，累计报告本地确诊病例1258例、境外输入病例36例。尚在医学观察本地无症状感染者93例。

石家庄市新增新冠肺炎确诊病例行动轨迹

2021年1月24日0-24时，石家庄市新增新冠肺炎确诊病例7例。目前，对所有追踪到的密切接触者已全部采取集中隔离医学观察措施，各项防控措施有序进行。现将其行动轨迹公布如下：

确诊病例1：女，65岁，藁城区增村镇南桥寨村人。2021年1月3日至10日居村无外出，期间3日、5日、8日步行到村内采样点排队进行核酸检测，结果均为阴性；1月11日转运至藁城区指定隔离点进行集中隔离医学观察，期间5次核酸检测均为阴性；1月22日核酸检测呈阳性；1月23日由120负压救护车转运至石家庄市人民医院建华院区；1月24日诊断为确诊病例。

确诊病例2：女，4岁，藁城区增村镇南桥寨村人。2021年1月1日至10日居村无外出，期间3日、5日、8日步行到村内采样点进行核酸检测，结果均为阴性；1月11日上午转运至藁城区指定隔离点进行集中隔离医学观察，期间5次核酸检测均为阴性；1月22日核酸检测呈阳性；1月23日由120负压救护车转运至石家庄市人民医院建华院区；1月24日诊断为确诊病例。

确诊病例3：女，35岁，现住长安区中基碧域小区。2021年1月6日至12日居家无外出，期间7日、11日2次核酸检测均为阴性；1月13日转运至长安区指定隔离点进行集中隔离医学观察，期间5次核酸检测均为阴性；1月23日核酸检测呈阳性；1月24日由120负压救护车转运至石家庄市人民医院建华院区，当日诊断为确诊病例。

确诊病例4：女，64岁，藁城区增村镇小果庄村人。2021年1月3日至9日居村无外出，期间3日、5日、7日步行到村内采样点进行核酸检测，结果均为阴性；1月10日转运至藁城区指定隔离点进行集中隔离医学观察，期间7次核酸检测均为阴性；1月24日核酸检测呈阳性，由120负压救护车转运至石家庄市人民医院建华院区，当日诊断为确诊病例。

确诊病例5：男，34岁，藁城区增村镇小果庄村人。2021年1月2日至1月7日居村无外出，期间3日、5日、7日步行到村内采样点进行核酸检测，结果均为阴性；1月8日转运至藁城区指定隔离点进行集中隔离医学观察，期间7次核酸检测均为阴性；1月24日核酸检测呈阳性，由120负压救护车转运至石家庄市人民医院建华院区，当日诊断为确诊病例。

确诊病例6：女，34岁，现住藁城区增村镇刘家佐村，为1月6日第37号确诊病例的儿媳。2020年12月21日至23日，每天7时步行到正定县新城铺镇小邯村某饲料厂上班，12时回藁城区增村镇小果庄村的亲戚家，13时步行至单位上班，18时下班步行回家；2020年12月24日至2021年1月2日，每天骑电动车往返于刘家佐村和小果庄村之间，期间曾到小果庄村飞云超市直营店（果庄店）购物；1月3日至4日居家无外出；1月5日核酸检测呈阳性，当日由120负压救护车转运至石家庄第五医院；1月6日诊断为无症状感染者；1月8日由120负压救护车转运至河北省胸科医院；1月24日诊断为确诊病例。

确诊病例7：男，28岁，现住裕华区风尚水郡小区。2020年12月21日至22日每天自驾车到正定机场上班，下班后居家无外出；12月23日居家无外出；12月24日上午乘网约车陪家人到河北生殖妇产医院就诊；12月25日至28日每日自驾车上班，下班后居家无外出；12月29日下午自驾车到裕华区南王村朋友家做客；12月30日上午自驾车到元氏县南佐镇北佐村接亲，中午自驾车到南王村参加婚礼后返家无外出；12月31日16时步行到北国超市（蓝山店）购物后返家无外出；2021年1月1日10时30分自驾车到鹿泉区山尹村镇南平同村亲戚家参加宴会后返回家中；1月2日15时30分自驾车到河北地质大学门口接人后返回单位；1月3日至4日在单位上班；4日12时自驾车返家后无外出；1月5日核酸检测呈阳性，当日由120负压救护车转运至石家庄市第五医院，诊断为无症状感染者；1月8日由120负压救护车转运至河北省胸科医院；1月24日诊断为确诊病例。

邢台市新增新冠肺炎确诊病例行动轨迹

2021年1月24日0-24时，南宫市新增新冠肺炎确诊病例4例。目前，对所有追踪到的密切接触者已全部采取集中隔离医学观察措施，各项防控措施有序进行。现将其行动轨迹公布如下：

确诊病例1：女，31岁，南宫市飞凤小区居民。2021年1月5日-12日居家未外出。1月13日-18日每日到小区门口取菜，其余时间居家未外出，1月19日-23日居家未外出，期间7日、17日、20日3次核酸检测结果均为阴性，1月23日采集核酸样本，1月24日核酸检测结果呈阳性，由120负压救护车转运到邢台市第二医院，经专家组会诊，被诊断为新冠肺炎确诊病例。

确诊病例2：男，8岁，南宫市飞凤小区居民，确诊病例1的儿子。2021年1月1日-8日在南宫市敬业学校上学，居校未外出。9日乘校车返家后至24日居家未外出，期间17日、20日2次核酸检测结果均为阴性。1月23日采集核酸样本，1月24日核酸检测结果呈阳性，由120负压救护车转运到邢台市第二医院，经专家组会诊，被诊断为新冠肺炎确诊病例。

确诊病例3：男，35岁，南宫市飞凤小区居民。2021年1月10日12:00到金都华府小区送东西后前往信发商厦购物，1月11日-12日居家未外出，1月13日14：00到联通公司拿东西，15:00到南宫市中医院送人，随后到和谐家园小区接人，19:30到安宋庄村送人，1月14日居家未外出。1月15日12:30到信发商厦购物，1月16日-21日居家未外出，1月22日被转运到集中隔离点隔离观察。期间10日、13日、17日、20日4次核酸检测结果均为阴性。1月23日采集核酸样本，1月24日核酸检测结果呈阳性，由120负压救护车转运到邢台市第二医院，经专家组会诊，被诊断为新冠肺炎确诊病例。

确诊病例4：女，34岁，南宫市飞凤小区居民。2021年1月10日-15日居家未外出，1月16日-17日除在小区内活动外，其余时间居家未外出，1月18日-1月22日居家未外出，期间17日、21日2次核酸检测结果均为阴性。1月23日采集核酸样本，1月24日核酸检测结果呈阳性，由120负压救护车转运到邢台市第二医院，经专家组会诊，被诊断为新冠肺炎确诊病例。