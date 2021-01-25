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北京新增3例本地确诊，均在大兴天宫院街道融汇社区

2021年01月25日08:37 来源：北京日报客户端

1月24日0时至24时，新增3例本地确诊病例和1例无症状感染者，无新增疑似病例；新增1例境外输入无症状感染者，无新增确诊病例和疑似病例；治愈出院1例。

病例1，现住大兴区天宫院街道融汇社区。1月20日诊断为无症状感染者，转至定点医院，1月24日出现咳嗽等症状，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

病例2，现住大兴区天宫院街道融汇社区。1月22日作为确诊病例的密切接触者，进行集中隔离医学观察，1月23日出现咽干等症状，1月24日核酸检测结果为阳性，转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

病例3，现住大兴区天宫院街道融汇社区。1月21日诊断为无症状感染者，转至定点医院，1月24日出现咳嗽等症状。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

已对上述确诊病例开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

当前,疫情防控丝毫不能放松，要进一步压实“四方责任”，织密疫情防控网络。市民朋友要继续增强防护意识，非必要不出京、非必要不出境、非必要不聚集，建议在京过春节，减少人员流动,不要前往境外和国内中高风险地区旅行或出差。要继续坚持科学戴口罩、勤洗手、常通风、少聚集、用公筷、“一米线”等良好的卫生习惯。

(责编：许晓华、李轶群)


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