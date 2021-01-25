上海提升儿童传染病防治能力

以上海已建成的社区发热哨点诊室及发热门诊上报网络系统为依托，由复旦大学附属儿科医院组织的儿童发热门诊质控标准与儿童传染病转诊标准制定工作近日启动。

据悉，上海市疾控部门前期已开始制定市级发热门诊及肠道门诊的建设标准，但儿科发热门诊建设及管理尚缺少全市统一的质控标准。由于传染病防治的特殊性，开设儿童健康服务的综合医院及基层医疗机构在儿童传染病识别及转诊能力方面面临更高要求。为实现传染病防治“早发现、早诊断、早报告、早隔离、早治疗”的基本原则，需要通过制定标准及培训提升基层医疗机构的儿童传染病早期识别和诊断能力，实现儿童传染病“同质化”服务，规范儿童传染病转运规范，提升危重儿童传染病院前急救及转运能力。

此次，复旦大学附属儿科医院将组织相关专家讨论如何加强各级医院传染病防控能力、改善患者救治流程等，建立上下联动的分工协作机制，制定完善的各级医疗机构儿童传染病防治建设标准和管理规范，提升儿童传染病综合诊疗能力和复杂重症患者救治能力，并建立健全分级、分层、分流的重大疫情救治机制，为全国儿童传染病防治提供“上海方案”。（记者孙国根）