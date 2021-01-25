重庆疫苗信息化管理升级

记者近日从重庆市疾控中心获悉，该市打造免疫规划信息化管理体系2.0版本，统筹推进疫苗管理、预防接种“智管”“智服”“智联”工作，实现疫苗管理全过程可追溯。

重庆市疾控中心有关负责人介绍，在“智管”方面，重庆以疫苗电子监管码为核心，构建起上下贯通、横向协作、内外顺畅的疫苗管理大数据中心，包含各级单位、工作人员、冷链设备、疫苗流通、冷链监测和接种服务等数据，实现了疫苗流通使用、冷链实时监测、疫苗全程追溯、业务指标实时评价等功能。

“通过全过程扫描疫苗电子监管码进行核验，有效杜绝了不明来源疫苗、过期疫苗、问题疫苗的流转和使用，全市年均1000万剂次疫苗储存、运输和使用安全有序。”该负责人说，借助物联网、GPS等技术，重庆还实现了24小时无人值守和疫苗温度的自动采集、实时监测和主动预警，提升了疫苗冷链信息化保障能力。

在“智服”方面，重庆市疾控中心建立了微信公众服务平台，为公众提供预防接种的档案查询、在线预约、自助建卡、接种通知、入学接种证查验、咨询指导等服务。目前，438家接种单位开通了在线预约服务，推送接种通知4万余条，累计接受在线预约服务6.3万人。

在“智联”方面，重庆按期实现了与国家疫苗追溯协同服务平台和免疫规划信息系统的网络连通、数据对接，成为率先实现正式对接的省市之一。截至目前，系统覆盖率达100%，数据上传率、上传质量位列全国第一。

据悉，重庆市疾控中心已汇聚了44家疫苗供应商、40家疾控中心、1350家接种单位、156个冷库、4626台冰箱、51辆冷藏车的疫苗流通数据，累计管理46个品种疫苗、2.4亿个疫苗电子监管码、685万余名受种者档案，以及1.4万余名医务人员近亿条疫苗服务记录。（特约记者陈英）