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河南105所县医院通过二甲评审

2021年01月25日08:27 来源：健康报

记者日前从河南省政府新闻办举行的“2020年重点民生实事落实情况”新闻发布会上获悉，河南省委、省政府连续两年将县（市）人民医院提质升级列为重点民生实事，2019年安排50个县，2020年安排55个县，依托县（市）人民医院打造县域医疗中心。目前，河南省县域医疗服务能力整体提升。

据介绍，河南省105所县（市）人民医院均已通过二级甲等医院评审，其中有13所设置为三级医院。河南省的县级医院医疗服务能力基本标准达标率为88.06%，排名全国第九位；推荐标准达标率为63.66%，排名全国第五位。“十三五”期间，全国100家提升最快的县级医院中，河南有18家，位居全国第二。

同时，该省在县级医院大力开展胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心“五大中心”建设，实施一体化综合救治服务，大大降低了急危重症患者的病亡率和病残率。该省已建成三级医院胸痛中心34所、二级医院胸痛中心37所，三级医院卒中中心16所、二级医院卒中中心74所，三级医院创伤中心22所、二级医院创伤中心17所，县级标准化危重孕产妇救治中心与危重新生儿救治中心各88个。(记者 李季)

(责编：李轶群、许晓华)


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