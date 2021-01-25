1月24日0-24时吉林省新增确诊病例67例、无症状感染者5例

1月24日0-24时，全省新增确诊病例67例（其中64例系由此前报告的无症状感染者转为确诊病例），新增无症状感染者5例。具体情况如下：长春市新增确诊病例11例，无症状感染者1例，其中有10例确诊病例系由无症状感染者转为确诊病例，有1例确诊病例和1例无症状感染者是在隔离医学观察的人员中通过主动检测筛查发现；通化市新增确诊病例56例，无症状感染者4例，其中有54例确诊病例系由无症状感染者转为确诊病例，有2例确诊病例和3例无症状感染者是在隔离医学观察的人员中通过主动检测筛查发现，有1例无症状感染者通过全员核酸检测主动筛查发现。

截至1月24日24时，本次疫情全省累计报告确诊病例273例，其中危重型10例，重型24例，普通型174例，轻型65例；确诊病例分布情况为：通化市196例，长春市73例，松原市4例。全省现有无症状感染者60例，分布情况为：通化市50例，长春市10例。

目前，对以上确诊病例已转运至定点医疗机构隔离治疗，对以上无症状感染者已转运至定点医疗机构隔离医学观察。对以上人员的密切接触者、次密切接触者和一般接触者已开展追踪排查，并落实管控措施，对其生活和工作场所进行终末消毒。

提醒广大群众，如您是从黑龙江省有疫情发生地区及国内中高风险地区返（来）吉人员，或是与以上确诊病例和无症状感染者有接触的人员，必须主动向当地社区（村屯）报告，同时配合进行管控与核酸检测。为减少疫情传播风险，大家要不聚集、讲卫生、戴口罩、保持安全社交距离，一旦出现发热、咳嗽等急性呼吸道症状，请佩戴医用口罩及时到当地定点医疗机构发热门诊就诊。（吉林省卫生健康委员会）