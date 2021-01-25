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江苏助老年人跨越“数字鸿沟”

2021年01月25日08:23 来源：健康报

江苏省政府近日召开新闻发布会，解读《江苏省切实解决老年人运用智能技术困难重点任务清单》。《清单》提出，实施50条措施助力老年人跨越“数字鸿沟”，解决老年人在出行、就医、消费等场景中遇到的实际问题。

江苏省卫生健康委副主任邱泽森介绍，该委采取针对性措施助力老年人看病就医更便捷。在严格执行防疫规定的前提下，不把“苏康码”作为就医通行的唯一凭证；对没有“苏康码”又没有纸质健康证明的老年人，可以通过现场登记个人信息、填写健康承诺书和流调表等方式查验，对没有发热等异常症状且没有疫情中高风险地区旅居史的老年人及时放行。

该委推进老年友善医疗机构建设，丰富预约挂号方式，畅通家人、亲友、家庭签约医生等代老年人预约挂号渠道。实施“智慧助老”行动，通过科普讲座、大众传媒等形式，帮助老年人正确认识网络信息和智能技术。（记者程守勤）

(责编：李轶群、许晓华)


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