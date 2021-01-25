国家卫健委：1月24日新增新冠肺炎确诊病例124例 其中本土病例117例

1月24日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例124例，其中境外输入病例7例（天津2例，上海2例，广东2例，福建1例），本土病例117例（吉林67例，黑龙江35例，河北11例，北京3例，上海1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例75例，解除医学观察的密切接触者1157人，重症病例较前一日增加15例。

境外输入现有确诊病例288例（其中重症病例2例），现有疑似病例2例。累计确诊病例4611例，累计治愈出院病例4323例（核减1例），无死亡病例。

截至1月24日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1850例（其中重症病例109例），累计治愈出院病例82630例（核减1例），累计死亡病例4635例，累计报告确诊病例89115例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者956533人，尚在医学观察的密切接触者38345人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者45例（境外输入16例）；当日转为确诊病例85例（无境外输入）；当日解除医学观察18例（境外输入12例）；尚在医学观察无症状感染者959例（境外输入277例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例11021例。其中，香港特别行政区10085例（出院9034例，死亡169例），澳门特别行政区47例（出院46例），台湾地区889例（出院787例，死亡7例）。