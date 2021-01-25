北京：大规模核酸检测速度为什么越来越快？

“西城核酸检测，有序、快速，不容易！”“小区普查，核酸检测速度快，昨晚筛完，今早拿到结果，科技进步带来便利。”1月22日至23日，北京市东城区、西城区分批次对区域内居民、驻区单位工作人员开展核酸检测。截至23日24时，两区开展大规模核酸检测已采样179.9万人次。

家住西城区椿树街道椿树园小区的冯阿姨介绍，22日早上买完菜大概9点多，手机就收到了“北京西城”公众号推送的“关于开展核酸检测的通知”。

依托北京市核酸检测信息统一平台，通过北京健康宝预约是此次东西城核酸检测最大的亮点之一。以往开展大规模核酸检测，居民需要提前去社区排队领号，手工填写身份证号、手机号、家庭住址等详细信息，然后再拿着身份证和号码条来到核酸检测场地，领取试管和条码，排队进行核酸检测。

此次检测过程中，记者在多个检测点看到，大部分居民均通过健康宝提前进行线上预约，现场只需用手机出示预约二维码，工作人员扫码即可完成信息登记。未预约的待检人员，也可由工作人员通过扫描身份证或输入身份证号的方式，快速进行现场预约。

在椿树园小区的核酸采样点，居民按照10人一组“10：1混采”的方式，进入采样区完成咽拭子采集。从扫码到完成采集，整个过程只需几分钟时间。

“大规模核酸检测面对的海量数据输入是现场工作人员最主要的耗时环节，扫码取代手工登记，更加快速、准确、便捷。”西城区大栅栏街道党工委书记李婕介绍，有了北京市核酸检测信息统一平台做支撑，此次检测可实现以北京健康宝为统一出入口，预约、采样、检测、结果查询的全流程一体化管理。“街道准备了5辆车，每小时一次，迅速将样本集中送至定点检测机构。检测结果将实时上传至北京健康宝后台，市民可以随时查看进度，就像查快递物流一样方便。”

“上午11点采样，晚上9点就收到了北京市卫健委的短信，检测结果为阴性，并提醒我可以登录健康宝查看具体结果。速度真快！心里特踏实！”冯阿姨说。

“通俗地讲，北京市核酸检测信息统一平台就是通过一个健康宝、一个码、一支测温枪、一支试管、一个箱子，最终送到一个实验室，把核酸检测整个流程都串起来了。”北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组检疫检测工作组副组长、市卫健委副主任张华说。

快速检测的实现，离不开检测能力的不断提升和检测系统的持续优化。目前北京市重点建设市区两级核酸检测基地、国家公共实验室共43家，遴选合作的第三方检测机构共17家，合计60家核酸检测机构共同构成保障北京市大规模核酸检测的“中坚力量”。

2020年12月，北京市曾在东城区、海淀区和北京经济技术开发区开展核酸检测“全要素”“全流程”综合演练，检验疫情防控应急处置能力，测试北京市核酸检测信息统一平台应用情况。目前，北京市核酸检测信息统一平台可满足常态化核酸检测和短时间、大规模核酸检测要求，具备应急情况下全市每天250万人次以上的大规模核酸检测和全市2000万人核酸检测报告查询能力，具备检测可预约、采样无纸化、数据实时性、结果可查询的综合能力。

李婕介绍，截至23日晚，大栅栏街道已完成2.2万余人采样，在做好居民检测的同时，广泛宣传发动，做到辖区单位工作人员核酸检测全覆盖。

（新华社记者王君璐）