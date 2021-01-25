坚持防控不松懈 过节尽量少聚集

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石家庄的疫情有何特点，什么时候能控制住？春节临近，如何做好疫情防控？就读者关心的问题，记者在石家庄采访了张伯礼院士。

他表示，目前来看，石家庄疫情已经得到了有力控制，1、2月份是最关键的两个月，如果各项防控措施做好了，到3月份春暖花开，疫情就可能基本控制住。他说，春节前后，农村地区婚丧嫁娶也多，要尽量少摆桌、少聚会、少串门。基层卫生机构要警觉起来，对有发热、咳嗽、咽痛患者尤其要重视，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。

寒冬季节，石家庄市的新冠肺炎疫情牵动着全国人民的心，同样也让中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼时刻牵挂。

1月15日，张伯礼率助手到达石家庄后，迅速投入抗疫工作中。连日来，召开座谈会，深入定点医院病区巡诊，查看治愈者康复情况，赴邢台了解患者救治情况……张伯礼院士的日程安排紧张有序。

石家庄的疫情有何特点，什么时候能控制住？如何更好地救治患者？春节临近，如何做好疫情防控？就读者关心的问题，记者在石家庄采访了张伯礼院士。

石家庄疫情得到有力控制

“目前来看，石家庄疫情已经得到了有力控制，除了集中隔离区域外，没有新发生的传染病例，大面积的感染都没有了。当然，个别散发病例难免出现。”张伯礼说，根据石家庄的防控措施，大致在春节前甚至月底就能够迎来拐点。“1、2月份是最关键的两个月，如果各项防控措施做好了，到3月份，疫情就可能基本控制住。”

“与武汉等城市不同，石家庄的疫情主要发生在农村，家庭间的传播比较严重。”张伯礼分析，农民居住分散、乡村医疗卫生力量薄弱等因素都不利于快速控制住疫情。此外，石家庄疫情的新冠病毒来自境外，潜伏期长，传染性很强，加之1月份天气寒冷，病毒存活时间更长，防控难度更大。

截至目前，石家庄已经做完了3轮全员核酸检测。张伯礼认为，全员核酸检测是疫情防控的有效措施。当前，核酸检测技术越来越成熟，效率更高，价格更便宜。为了控制疫情，做多轮核酸检测是必要的。“石家庄每次全员核酸检测都能发现阳性样本，说明检测是有效的。因为检测勤了，能够早发现、早报告、早隔离、早治疗，避免感染者再传给他人。”张伯礼说。

石家庄针对高风险地区的村民进行异地集中隔离，效果明显。张伯礼分析，一些村民个人防护意识不足，居住分散，难以做到每家每户居家隔离。石家庄第一次全员核酸检测发现354例阳性病例，第二次是247例，第三次是32例，其中25人在隔离点发现。“人数越来越少，绝大部分阳性病例都是在隔离点内发现，说明隔离的方法非常有效。”

充分发挥中医药治疗优势

“关键时刻，张院士来了！他说能治好，我吃了一颗‘定心丸’。”在河北省胸科医院隔离病房，患者老刘看到一名防护服上写着“天津老张”的老医生，一眼就认出是张伯礼。当时，张伯礼正在该隔离病房巡诊，为患者开具个性化的治疗处方。

“石家庄疫情重点发生在农村，老年人多，患基础疾病多，所以重症比例较大。”张伯礼分析，另一个特点是无症状感染者也较多，这与及时核酸检测，发现得早有很大关系。“从中医临床的角度看，由于石家庄冬季寒冷，风大干燥。中医辨证还是‘湿毒疫’，但与武汉也有不同，轻症兼气虚较多，而重症患者湿热并重，热邪更明显且有化燥的征象，瘀热明显。”

针对重症患者，张伯礼带领的国家中医团队与国家西医团队密切配合，发挥各自优势，共同救治患者。“中医药在解决患者退烧、控制肺部炎症等方面具有优势。我们围绕重症患者，使用‘一人一策’来进行个性化救治。”张伯礼说。

对无症状感染者进行中医药治疗，可以防止患者病情转重。张伯礼认为，无症状感染者体内新冠病毒在持续繁殖，部分患者虽然没有症状，但体征仍有问题，如出现肺部炎症等相关脏器及免疫系统受损病变，如果不给予适时干预就会转为确诊病例甚至发展为重症。发挥中医“治未病”的经验，除辨证论治外，可以使用中医药“三药三方”。

张伯礼在巡诊的过程中发现，一些患者对新冠肺炎有恐惧心理。针对这些患者，他都会耐心劝说，并对他们进行心理疏导。“患者应该放宽心，积极配合治疗。”张伯礼说，医护人员在治疗患者的同时，必要的心理抚慰和指导也很重要。同时要加强康复治疗，早期、综合、针对性康复是武汉的有效经验。

仍需高度重视疫情防控

“现在到2月底，依然处于寒冷季节，比较适合病毒生存和传播，疫情防控非常关键，不能有丝毫松懈。”张伯礼说，随着疫情得到控制，居民将逐渐恢复到正常工作生活状态，但严格的疫情防控措施不能少，要做到少聚集、少流动。“春节前后，农村地区婚丧嫁娶也多，要尽量少摆桌、少聚会、少串门。基层卫生机构要警觉起来，对有发热、咳嗽、咽痛患者尤其要重视，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。”

“针对疫情，接下来的两个月很关键，全国上下仍需高度警惕。”张伯礼建议，要坚持少聚集、戴口罩、勤洗手、勤通风的良好习惯。春节到了，对海鲜、禽类及肉类冷冻食品不要直接用手触摸，须戴手套、口罩，用水浸泡处理，处理后手套、口罩要妥善处理。对于进口冷链食品要妥善处置，眼下尽量少吃。机关、企事业单位要鼓励员工就地过春节，必须返乡的可适当安排提前放假，让流动人口错峰出行，分批次回家过年及返回，不要都赶到春运高峰，尽量避免拥挤。此外，医疗卫生部门要随时做好准备，发热门诊、隔离病房依然不能放松，一旦发现个别零星散发病例，要在第一时间阻断病毒的传播。

进一步堵住潜在的防控漏洞。张伯礼认为，石家庄疫情的来源为境外，说明在防疫情输入方面还需要加强。除了人，来自高风险国家和地区的产品等所有东西，都要引起高度警觉，严格检测。

“我国疫情的多点发生或局部小规模暴发的状态在近期是难以避免的，但不会再出现像武汉那样的疫情。对于多点零星散发或局部暴发，一旦发现就能够很快控制。大家坚持到春暖花开的时候，加上普遍接种疫苗，疫情就可能基本控制住。”张伯礼说。

《 人民日报 》（ 2021年01月25日 13 版）