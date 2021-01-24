山西晋中榆次：完成划定区域内38858人份核酸采样检测 均为阴性

23日晚，山西省晋中市召开新闻发布会，通报榆次区以高村为中心向外拓展的12.8平方公里范围内进行全员核酸检测情况。截至23日19时30分，38858人份样本全部完成核酸检测，结果均为阴性。

经省级专家指导共同研判，榆次区于1月23日对以高村为中心向外拓展的12.8平方公里范围内的人员(高村及周边重点区域的6981人除外)开展了全员核酸采样检测。

本次采集共设立29个采集点、217个采样组，共出动医务人员447人(其中，区级医疗机构327人，市级医疗机构调配支援120人)，1097名保障人员，从早8点开始采集取样，各个采集点现场秩序井然，群众积极配合。同时，对行动不便、实施封闭管理的师生等特殊群体，榆次区成立专门的采集队伍开展了上门采集。

截至23日中午，采集工作全部完成，共采集38858人份核酸样本，对该范围内人员实现了应采尽采。23日19时30分，全部完成核酸检测，结果均为阴性。

据了解，榆次区对划定的拓展区域范围内人群是按照1月23日、25日两个时间点进行核酸采集检测。

榆次区人民政府副区长崔宴杰介绍，鉴于新型冠状病毒存在潜伏期长、传染性高、隐蔽性强的特点，开展核酸检测是在最短时间内精准识别筛查潜伏期感染者的有效手段，经省级专家指导共同研判，在榆次区于1月15日完成第1轮全员核酸采集、16日全部检测结果均为阴性的基础上，确定了时隔7天也就是1月23日，对以高村为中心向外拓展划定的12.8平方公里范围内、高村及周边重点区域6981人之外的人员进行全员核酸检测，实际上这也是这部分民众参加全区全员核酸检测后的第2轮检测。

1月25日开展的核酸检测，是针对高村及其周边重点区域6981人开展的检测。崔宴杰表示，这个时间也是经省级专家指导共同研判，在这部分人群于1月11日、15日、20日已经开展3轮核酸检测的基础上，在距离1月11日的第14天也就是1月25日开展的第4轮核酸检测。(杨杰英 张云)